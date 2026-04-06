Катастрофа Ан-26 в Криму: в РФ підтвердили загибель генерала авіації Північного флоту

Командувач авіації Північного флоту Росії загинув унаслідок катастрофи військово-транспортного літака Ан-26, яка сталася наприкінці березня в окупованому Криму. У результаті аварії загинули всі люди, що перебували на борту — як пасажири, так і члени екіпажу.

Як повідомляє російське видання "Интерфакс" із посиланням на заяву губернатора Мурманської області Андрія Чибіса під час оперативної наради, серед загиблих був командувач 45-ї армії ВПС і ППО Північного флоту генерал-лейтенант Олександр Отрощенко.

За словами Чибіса, він зустрічався з Отрощенком за кілька днів до трагедії. Раніше губернатор також повідомляв, що серед жертв катастрофи були військовослужбовці Північного флоту. Він зазначив, що родинам загиблих нададуть необхідну допомогу та підтримку.

Загалом, катастрофа сталася 31 березня під час планового польоту поблизу села Куйбишеве Бахчисарайського району в окупованому Криму. За наявними даними, загинули шестеро членів екіпажу та 23 пасажири.

Відео дня

Як пише видання, за фактом аварії відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил польотів. Попередньою причиною катастрофи в Міністерстві оборони РФ назвали технічну несправність. Водночас, за інформацією джерел, літак міг врізатися у скелю.

Окрім цього, як повідомляє Telegram-канал "Новости Мурманска и Области", під час наради в уряді регіону окремо вшанували пам’ять військовослужбовців Північного флоту, які загинули внаслідок цієї авіакатастрофи. Дані про інших пасажирів наразі не оприлюднено.

До цього, видання ВВС писало, що його загибель підтверджували військовослужбовці Північного флоту, а також мешканка Сєвєроморська, яка втратила внаслідок цієї ж катастрофи родича.

Олександр Отрощенко — що про нього відомо

Як йдеться у відкритих джерелах, Олександр Отрощенко — радянський і російський військовий льотчик та воєначальник, який обіймав низку керівних посад у структурі військової авіації РФ. Він народився 21 березня 1962 року в Ставрополі, мав звання генерал-лейтенанта та вважався заслуженим військовим льотчиком Російської Федерації.

У різні роки очолював морську авіацію Чорноморського та Північного флотів, а згодом став командувачем 45-ї армії ВПС і ППО Північного флоту. У 2024 році його призначили командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту. За наявною інформацією, у 2014 році він брав участь в анексії Криму, а пізніше — у російській військовій операції в Сирії.

Аварія літака Ан-26 у Криму — деталі

Увечері 31 березня над тимчасово окупованою територією Криму зник зв’язок із російським військово-транспортним літаком Ан-26, який виконував плановий політ. За попередньою інформацією, на його борту перебували близько трьох десятків осіб.

Зокрема, як розповів військовий експерт, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов, літак Ан-26, який розбився у тимчасово окупованому Криму, ймовірно вилітав із військового аеродрому Бельбек поблизу Севастополя та зазнав катастрофи одразу після зльоту.

Крім того, Фокус писав, що OSINT-аналітики виявили перший некролог на офіцера, який загинув внаслідок аварії літака Ан-26 у Криму. Зокрема, публікація вказує на те, що в авіакатастрофі дійсно могли загинути старші офіцери Збройних сил РФ.