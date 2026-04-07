В Стамбуле возле консульства Израиля три человека открыли стрельбу: есть убитые и раненые

В районе Бешикташ в Стамбуле возле здания, где расположено израильское консульство, произошла стрельба с участием вооруженных нападавших и полиции. В результате перестрелки есть погибшие и раненые, среди которых и правоохранители. Территорию вокруг быстро оцепили силовики.

По меньшей мере двое нападавших погибли, а один получил серьезные ранения в результате длительной перестрелки между полицией и нападавшими непосредственно у здания, где расположено консульство Израиля в Стамбуле во вторник, сообщает информационное агентство Reuters 7 марта.

"Три человека нейтрализованы. Двое полицейских получили ранения в результате перестрелки", — говорится в заявлении полицейского управления Стамбула, сообщает Hürriyet.

На видео видно, как полицейские достают оружие и прячутся в укрытие, пока не менее 10 минут раздавались выстрелы. Другие кадры показывают, как нападающий движется среди припаркованных автобусов полиции и службы безопасности и в течение нескольких минут стреляет из автоматической винтовки и пистолета. В результате этого инцидента, который произошел непосредственно возле башни, где расположено консульство Израиля в финансовом районе Стамбула, пострадали двое полицейских.

"Личности террористов установлены. Установлено, что один из них, прибывший в Стамбул из Измита на арендованном автомобиле, имеет связи с организацией, эксплуатирующей религию; а один из двух террористов, которые являются братьями, имеет прошлое, связанное с наркотиками", — заявил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи.

С начала войны между ХАМАС и Израилем в 2023 году в районе вблизи израильского консульства постоянно находится хорошо вооруженная полиция. Источник Reuters, знакомый с этим вопросом, сообщил, что сейчас в Турции нет израильских дипломатов.

В перестрелке были нейтрализованы трое подозреваемых, а двое полицейских получили легкие ранения.

"Три человека, которые вступили в вооруженное столкновение с нашими полицейскими, дежурившими перед торговым центром Yapı Kredi Plaza в Стамбуле, были нейтрализованы. Двое наших героических полицейских получили легкие ранения в результате столкновения. Личности террористов установлены. Установлено, что один из лиц, прибывший в Стамбул из Измита на арендованном автомобиле, имеет связи с организацией, эксплуатирующей религию; а один из двух террористов, которые являются братьями, имеет судимости, связанные с наркотиками", — объявил в своем аккаунте в социальных сетях Мустафа Чифтчи.

"Один террорист был убит, а двое ранены. Благодаря мерам предосторожности, принятым нашей полицией, это масштабное нападение было преодолено с минимальным ущербом. Это был акт, который является провокацией. Нападение совершили три человека. Все трое были нейтрализованы. Они прибыли на транспортных средствах. У них было длинноствольное оружие и пистолеты", — заявил губернатор Стамбула Давут Гюль.

"Относительно сообщений о стрельбе вокруг консульства Израиля в районе Бешикташ в Стамбуле, назначен один заместитель главного прокурора и двух государственных прокуроров; наши государственные прокуроры начали расследование", — заявил министр юстиции Турции Акин Гюрлек.

