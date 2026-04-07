В Стамбулі біля консульства Ізраїлю троє людей відкрили стрілянину: є вбиті і поранені

У районі Бешикташ у Стамбулі біля будівлі, де розташоване ізраїльське консульство, сталася стрілянина за участі озброєних нападників і поліції. Унаслідок перестрілки є загиблі та поранені, серед яких і правоохоронці. Територію навколо швидко оточили силовики.

Щонайменше двоє нападників загинули, а один отримав серйозні поранення внаслідок тривалої перестрілки між поліцією та нападниками безпосередньо біля будівлі, де розташоване консульство Ізраїлю в Стамбулі у вівторок, повідомляє інформаційне агентство Reuters 7 березня.

"Троє осіб нейтралізовано. Двоє поліцейських отримали поранення внаслідок перестрілки", — йдеться у заяві поліцейського управління Стамбула, повідомляє Hürriyet.

На відео видно, як поліцейські дістають зброю та ховаються в укриття, поки що щонайменше 10 хвилин лунали постріли. Інші кадри показують, як нападник рухається серед припаркованих автобусів поліції та служби безпеки та протягом кількох хвилин стріляє з автоматичної гвинтівки та пістолета. Внаслідок цього інциденту, який стався безпосередньо біля вежі, де розташоване консульство Ізраїлю у фінансовому районі Стамбула, постраждали двоє поліцейських.

Відео дня

"Особи терористів встановлено. Встановлено, що один з них, який прибув до Стамбула з Ізміту на орендованому автомобілі, має зв'язки з організацією, яка експлуатує релігію; а один з двох терористів, які є братами, має минуле, пов'язане з наркотиками", — заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Мустафа Чифтчі.

З початку війни між ХАМАС та Ізраїлем у 2023 році в районі поблизу ізраїльського консульства постійно перебуває добре озброєна поліція. Джерело Reuters, обізнане з цим питанням, повідомило, що наразі в Туреччині немає ізраїльських дипломатів.

У перестрілці було нейтралізовано трьох підозрюваних, а двоє поліцейських отримали легкі поранення.

"Троє осіб, які вступили у збройне зіткнення з нашими поліцейськими, що чергували перед торговим центром Yapı Kredi Plaza у Стамбулі, були нейтралізовані. Двоє наших героїчних поліцейських отримали легкі поранення внаслідок зіткнення. Особи терористів встановлено. Встановлено, що одна з осіб, яка прибула до Стамбула з Ізміта на орендованому автомобілі, має зв'язки з організацією, яка експлуатує релігію; а один із двох терористів, які є братами, має судимості, пов'язані з наркотиками", — оголосив у своєму акаунті в соціальних мережах Мустафа Чифтчі.

"Один терорист був убитий, а двоє поранені. Завдяки запобіжним заходам, вжитим нашою поліцією, цей масштабний напад було подолано з мінімальними збитками. Це був акт, який є провокацією. Напад скоїли троє людей. Усіх трьох було нейтралізовано. Вони прибули на транспортних засобах. У них була довгоствольна зброя та пістолети", — заявив губернатор Стамбула Давут Гюль.

"Щодо повідомлень про стрілянину навколо консульства Ізраїлю в районі Бешикташ у Стамбулі , призначено одного заступника головного прокурора та двох державних прокурорів; наші державні прокурори розпочали розслідування", — заявив міністр юстиції Туреччини Акін Гюрлек.

