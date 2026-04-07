Курьер заехал в магазин, чтобы купить колу для клиента, и получит колоссальные чаевые (видео)

Желание обслужить клиента по высшему разряду принесло 70-летнему курьеру Дэну не только щедрые чаевые, но и славу.

Все началось с того, что Дэн получил заказ на доставку пиццы из Domino's в Айдахо, пишет People. Когда он приехал за заказом, который разместил клиент Брайан Уилсон, ему сообщили, что в ресторане закончилась диетическая кола.

Затем Уилсон получил голосовое сообщение о том, что товар отсутствует, и что Дэн уже уехал с заказом. Однако Дэн решил, что повезет своему клиенту все, что тот захотел, поэтому он по дороге заехал в магазин и купил там диетическую колу.

Когда мужчина вручил заказчику его еду, тот был тронут тем, что пожилой человек сделал для него.

"Могу ли я как-нибудь добавить к вашим чаевым? Вы заслуживаете большего. У меня нет с собой наличных", — спросил Уилсон Дэна.

Тот ответил, что не стоит беспокоится, и добавил, что клиент и так оставил ему хорошие чаевые.

Уилсон предложил позвонить в Domino's, чтобы попытаться оставить больше чаевых, но все, чего хотел Дэн, — это чтобы заказчик сказа компании, что он — хороший курьер.

Однако Брайан загорелся идеей отблагодарить Дэна и запустил сбор средств в сумме $35 тысяч на GoFundMe для него, призвав других пользователей присоединиться к сбору средств.

"Мы были искренне поражены. Такой уровень заботы и доброты в наши дни — редкость. Именно тогда Дэн поделился чем-то, что сделало этот момент еще более значимым: он 14 лет работал в Domino’s в качестве второй работы… и через несколько недель он уходит на пенсию", — написал Уилсон на странице кампании.

Он добавил:

"Давайте покажем Дэну, что его доброта не осталась незамеченной. Давайте поможем ему уйти на пенсию, чувствуя себя ценным, поддержанным и нужным".

Сам Дэн не считает, что сделал что-то из ряда вон выходящее. Мол, заехать купить газировку у него заняло три минуты, но клиент был "ошеломлен" и сказал ему, что "таких людей больше не делают".

Когда Дэн пришел на работу на следующий день, его коллеги уже были в курсе, что он знаменитость. Он также рассказал, что Уилсон и его семья оставили письмо с чаевыми в размере $50 в дополнение к первоначальным $6.

По состоянию на 7 апреля собрано свыше $104 тысяч, а финальную сумму Уилсон поднял до $130 тысяч.

Пожилой курьер был поражен суммой, которую для него собрали совершенно незнакомые люди.

"Я всегда старался усердно работать и делать все возможное", — отметил он.

На пенсию Дэн уходит 30 апреля.

