Женщина оказалась запертой в доме из-за курьера, оставившего посылку под дверью (фото)

Жительница Великобритании рассказала, как оказалась заблокированной внутри своего дома после того, как водитель доставки оставил крупную посылку прямо под ручкой входной двери.

31-летняя Рианнон Смит из Хейвардс-Хита (Западный Суссекс) заказала на Amazon сушилку для одежды с подогревом стоимостью 89,99 фунтов стерлингов. Об этом пишет What's the Jam.

Однако курьер DPD поставил массивную коробку так, что дверь невозможно было открыть.

По словам женщины, к тому моменту, как она спустилась вниз, водитель уже уехал, оставив ее фактически в плену. Из-за отсутствия запасного выхода Рианнон пришлось вылезать через окно, несмотря на его высоту и пауков вокруг.

"Я застряла примерно на 20 минут, а потом смогла выбраться и передвинуть коробку", — рассказала она.

Рианнон пришлось вылезать через окно Фото: Jam Press

Смит добавила, что для пожилых или уязвимых людей подобная ситуация могла бы закончиться куда серьезнее. Она пожаловалась в Amazon, где пообещали провести проверку и связаться с водителем.

Инцидент быстро набрал популярность. Подписчики комментировали ситуацию с юмором. Кто-то советовал заказать пиццу и попросить курьера убрать коробку, а кто-то делился собственными историями с неудачными доставками.

"Водитель доставки сделал то же самое с моей дочерью, но это был большой телевизор. Если бы ей удалось открыть дверь, это могло бы обойтись очень дорого", — написал один из них.

Однако многие пользователи обратили внимание на реальную опасность, что если бы это был пожилой человек или человек в инвалидной коляске, он мог бы остаться запертым на несколько часов или оказаться в опасности в случае пожара.

