Жінка опинилася замкненою в будинку через кур'єра, який залишив посилку під дверима (фото)

Мешканка Великої Британії розповіла, як опинилася заблокованою всередині свого будинку після того, як водій доставки залишив велику посилку просто під ручкою вхідних дверей.

31-річна Ріаннон Сміт із Гейвардс-Хіта (Західний Суссекс) замовила на Amazon сушарку для одягу з підігрівом вартістю 89,99 фунта стерлінгів. Про це пише What's the Jam.

Однак кур'єр DPD поставив масивну коробку так, що двері неможливо було відчинити.

За словами жінки, до того моменту, як вона спустилася вниз, водій уже поїхав, залишивши її фактично в полоні. Через відсутність запасного виходу Ріаннон довелося вилазити через вікно, незважаючи на його висоту і павуків навколо.

"Я застрягла приблизно на 20 хвилин, а потім змогла вибратися і пересунути коробку", — розповіла вона.

Ріаннон довелося вилазити через вікно Фото: Jam Press

Сміт додала, що для літніх або вразливих людей подібна ситуація могла б закінчитися набагато серйозніше. Вона поскаржилася в Amazon, де пообіцяли провести перевірку і зв'язатися з водієм.

Інцидент швидко набрав популярності. Підписники коментували ситуацію з гумором. Хтось радив замовити піцу і попросити кур'єра прибрати коробку, а хтось ділився власними історіями з невдалими доставками.

"Водій доставки зробив те саме з моєю дочкою, але це був великий телевізор. Якби їй вдалося відчинити двері, це могло б обійтися дуже дорого", — написав один із них.

Однак багато користувачів звернули увагу на реальну небезпеку, що якби це була літня людина або людина в інвалідному візку, вона могла б залишитися замкненою на кілька годин або опинитися в небезпеці в разі пожежі.

