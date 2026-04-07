Кур'єр заїхав у магазин, щоб купити колу для клієнта, і отримає колосальні чайові (відео)

Бажання обслужити клієнта за найвищим розрядом принесло 70-річному кур'єру Дену не тільки щедрі чайові, а й славу.

Усе почалося з того, що Ден отримав замовлення на доставку піци з Domino's в Айдахо, пише People. Коли він приїхав за замовленням, яке розмістив клієнт Брайан Вілсон, йому повідомили, що в ресторані закінчилася дієтична кола.

Потім Вілсон отримав голосове повідомлення про те, що товар відсутній, і що Ден уже поїхав із замовленням. Однак Ден вирішив, що повезе своєму клієнту все, що той захотів, тож він дорогою заїхав у магазин і купив там дієтичну колу.

Коли чоловік вручив замовнику його їжу, той був зворушений тим, що літня людина зробила для нього.

"Чи можу я якось додати до ваших чайових? Ви заслуговуєте на більше. У мене немає з собою готівки", — запитав Вілсон Дена.

Той відповів, що не варто турбуватися, і додав, що клієнт і так залишив йому хороші чайові.

Вілсон запропонував зателефонувати в Domino's, щоб спробувати залишити більше чайових, але все, чого хотів Ден, — це щоб замовник сказав компанії, що він — хороший кур'єр.

Однак Брайан загорівся ідеєю віддячити Дену і запустив збір коштів у сумі $35 тисяч на GoFundMe для нього, закликавши інших користувачів приєднатися до збору коштів.

"Ми були щиро вражені. Такий рівень турботи і доброти в наші дні — рідкість. Саме тоді Ден поділився чимось, що зробило цей момент ще більш значущим: він 14 років працював у Domino's в якості другої роботи... і за кілька тижнів він іде на пенсію", — написав Вілсон на сторінці кампанії.

Він додав:

"Давайте покажемо Дену, що його доброта не залишилася непоміченою. Давайте допоможемо йому піти на пенсію, почуваючись цінним, підтриманим і потрібним".

Сам Ден не вважає, що зробив щось надзвичайне. Мовляв, заїхати купити газовану воду у нього зайняло три хвилини, але клієнт був "приголомшений" і сказав йому, що "таких людей більше не роблять".

Коли Ден прийшов на роботу наступного дня, його колеги вже були в курсі, що він знаменитість. Він також розповів, що Вілсон і його сім'я залишили лист із чайовими в розмірі $50 на додаток до початкових $6.

Станом на 7 квітня зібрано понад $104 тисячі, а фінальну суму Вілсон підняв до $130 тисяч.

Літній кур'єр був вражений сумою, яку для нього зібрали абсолютно незнайомі люди.

"Я завжди намагався старанно працювати і робити все можливе", — зазначив він.

На пенсію Ден іде 30 квітня.

