Запас только на 10 дней: ЕС грозят проблемы с перелетами из-за дефицита авиатоплива, — СМИ

В Европе фиксируется сокращение запасов авиационного топлива накануне летнего сезона путешествий. Так, в части стран резервов хватает лишь на несколько дней работы авиации.

Как говорится в материале издания Corriere della Sera, ситуация с авиационным топливом в Европе оказалась значительно более критичной, чем предполагалось ранее. По данным источников в ЕС, текущие запасы могут иссякнуть уже в период между второй и третьей неделями мая, включая последние поставки из Персидского залива морским путем. В случае отсутствия новых поступлений стратегические резервы не смогут полностью покрыть потребности авиации летом.

По информации собеседников издания, только два европейских государства имеют резервы авиационного топлива примерно на 90 дней. В большинстве стран запасов хватит менее чем на месяц, а в отдельных случаях — лишь на 8-10 дней работы авиаперевозок до возможной приостановки рейсов. Часть аэропортов уже сейчас работает в условиях ограниченных поставок, хотя официально о дефиците не сообщает.

Источники отмечают, что Европа импортирует около 43% авиационного топлива из региона Персидского залива, однако из-за геополитических ограничений и трудностей с логистикой объемы поставок резко сократились накануне пикового сезона авиаперевозок. Дополнительным фактором риска является максимальная загрузка европейских нефтеперерабатывающих заводов, которые уже не имеют возможности существенно нарастить производство в короткие сроки.

В случае дальнейшего сокращения поставок может начаться использование стратегических резервов, а впоследствии — ограничение или даже временное прекращение поставок топлива в отдельные аэропорты. Наиболее уязвимыми остаются страны Восточной Европы и часть меньших государств Западной Европы, где запасов хватит лишь на несколько дней.

В то же время сообщается, что Италия имеет относительно стабильные запасы — ориентировочно на 30-60 дней. Президент Assaeroporti Карло Боргомео заявил, что в стране авиационного топлива точно хватит как минимум до конца мая, однако ситуация остается напряженной.

Отдельно отмечается, что восстановление стабильных поставок из Персидского залива не решит проблему мгновенно: из-за логистики и маршрутов транспортировки танкерам нужно несколько недель, чтобы доставить топливо в Европу. Крупные суда могут находиться в пути до двух месяцев, что дополнительно затрудняет быстрое восстановление рынка.

Единственной альтернативой для Европы пока рассматриваются поставки из Соединенных Штатов, однако их стоимость и условия остаются неопределенными. В частности, в Брюсселе планируют в ближайшее время уточнить реальные объемы доступного топлива и разработать механизмы его распределения между странами, чтобы избежать локальных кризисов в период пиковой авиационной нагрузки.

