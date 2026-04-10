Запас лише на 10 днів: ЄС загрожують проблеми з перельотами через дефіцит авіапалива, — ЗМІ

У Європі фіксується скорочення запасів авіаційного палива напередодні літнього сезону подорожей. Так, у частині країн резервів вистачає лише на кілька днів роботи авіації.

Як йдеться в матеріалі видання Corriere della Sera, ситуація з авіаційним паливом у Європі виявилася значно критичнішою, ніж передбачалося раніше. За даними джерел у ЄС, поточні запаси можуть вичерпатися вже в період між другим і третім тижнями травня, включно з останніми поставками з Перської затоки морським шляхом. У разі відсутності нових надходжень стратегічні резерви не зможуть повністю покрити потреби авіації влітку.

За інформацією співрозмовників видання, лише дві європейські держави мають резерви авіаційного палива приблизно на 90 днів. У більшості країн запасів вистачить менш ніж на місяць, а в окремих випадках — лише на 8–10 днів роботи авіаперевезень до можливого призупинення рейсів. Частина аеропортів уже зараз працює в умовах обмежених поставок, хоча офіційно про дефіцит не повідомляє.

Джерела зазначають, що Європа імпортує близько 43% авіаційного палива з регіону Перської затоки, однак через геополітичні обмеження та труднощі з логістикою обсяги постачання різко скоротилися напередодні пікового сезону авіаперевезень. Додатковим фактором ризику є максимальне завантаження європейських нафтопереробних заводів, які вже не мають можливості суттєво наростити виробництво в короткі строки.

У разі подальшого скорочення поставок може розпочатися використання стратегічних резервів, а згодом — обмеження або навіть тимчасове припинення постачання палива до окремих аеропортів. Найбільш вразливими залишаються країни Східної Європи та частина менших держав Західної Європи, де запасів вистачить лише на кілька днів.

Водночас повідомляється, що Італія має відносно стабільніші запаси — орієнтовно на 30–60 днів. Президент Assaeroporti Карло Боргомео заявив, що в країні авіаційного палива точно вистачить щонайменше до кінця травня, однак ситуація залишається напруженою.

Окремо наголошується, що відновлення стабільних постачань з Перської затоки не розв’яже проблему миттєво: через логістику та маршрути транспортування танкерам потрібно кілька тижнів, щоб доставити паливо до Європи. Великі судна можуть перебувати в дорозі до двох місяців, що додатково ускладнює швидке відновлення ринку.

Єдиною альтернативою для Європи наразі розглядаються поставки зі Сполучених Штатів, однак їхня вартість і умови залишаються невизначеними. Зокрема, у Брюсселі планують найближчим часом уточнити реальні обсяги доступного палива та розробити механізми його розподілу між країнами, щоб уникнути локальних криз у період пікового авіаційного навантаження.

