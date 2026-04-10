"Я все равно приду": сын Байдена заявил о готовности биться в клетке с сыновьями Трампа

56-летний Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена, вызвал сыновей действующего главы государства Дональда Трампа (42 года) — Эрика и Дональда Трампа-младшего (48 лет) — на бой в клетке.

Хантер Байден в видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Channel 5, заявил, что ему позвонил кинорежиссер и журналист Эндрю Каллахан, который сказал, что организует этот поединок.

"Я сказал ему, что сделаю это — на 100% готов, если у него получится. А если не получится, я все равно приду", — заявил он.

Этот бой стал бы ярким событием в преддверии празднования 250-летия независимости США.

Если кто-либо из сыновей Трампа примет его вызов, пока неясно, когда и где состоится бой, и будет ли Байден сражаться с ними в неравных условиях или ему будет назначен партнер по команде.

В случае, если это произойдет, то, вероятно, это сместит запланированное президентом мероприятие UFC 250 на лужайке Белого дома с позиции самого странного боя в клетке 2026 года.

Бой запланирован на 14 июня и посвящен не только 250-летию США, но и 80-летию президента Трампа. Ожидается, что Илия Топурия, действующий чемпион UFC в легком весе, сразится с временным чемпионом в легком весе Джастином Гейтджи в объединительном бою за титул во время празднования дня рождения главы Белого дома.

На запросы Reuters о комментариях в Белом доме пока не ответили.

Это не первый случай, когда соперники извне мира боевых искусств рассматривают возможность урегулирования своих разногласий в клетке.

Еще в 2023 году генеральный директор X Илон Маск и генеральный директор Meta Марк Цукерберг готовились к поединку, хотя битва технологических титанов так и не состоялась.

Напомним, Хантер Байден отклонил просьбу адвоката первой леди Мелании Трамп извиниться за спорные заявления, которые он повторял о ее предполагаемой связи с Джеффри Эпштейном.

Также сообщалось, что он признал вину по делу об уклонении от уплаты налогов.