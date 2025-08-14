Миллиардный иск: Мелания Трамп пригрозила крупными неприятностями сыну Байдена

Первая леди США Мелания Трамп пригрозила подать в суд на Хантера Байдена после того, как он заявил, что Дональда Трампа и модель из Словении Меланию Кнавс познакомил сексуальный преступник Джеффри Эпштейн.

В случае, если сын Джо Байдена не заберет свои слова обратно и не извиниться, миссис Трамп собирается засудить его на более чем миллиард долларов, сообщает ВВС со ссылкой на письмо, написанное адвокатами Мелании Трамп юристам Байдена-младшего.

Хантер Байден высказал эти комментарии во время обширного интервью с режиссером Эндрю Каллаганом, опубликованном в начале месяца. Он заявил, что непубликуемые документы, связанные с Эпштейном, "компрометируют" президента Трампа.

Хантер Байден Фото: Getty

"Эпштейн познакомил Меланию с Трампом — эта связь очень широкая и глубокая", – сказал Хайнтер среди прочего.

В юридическом письме первой леди утверждается, что это частично приписывается Майклу Вольфу, журналисту, написавшему критическую биографию президента. Он утверждал, что Мелания знала Эпштейна, который был связан с Трампом, когда встретила своего нынешнего мужа.

Слова Вульфа обнародовал ресурс The Daily Beast, но после того, как получил письмо от адвоката первой леди, который оспорил содержание и формулировку статьи, удалил материал и принес извинения за "любую путаницу или недоразумение".

Мелания Трамп отрицает, что с будущим мужем ее познакомил Джеффри Эпштейн Фото: Getty

Адвокаты, представляющие интересы первой леди, которая вышла замуж за президента США Дональда Трампа в 2005 году, охарактеризовали это заявление как "ложное, уничижительное, клеветническое и провокационное".

По словам юриста Алехандро Брито, его клиентка понесла "непоправимый финансовый ущерб и ущерб репутации" из-за повторения этого заявления.

Мелания Трамп также обвинила младшего сына Байдена в "долгой истории использования имен других людей" и повторении этого заявления "для привлечения внимания к себе".

Доказательств связи ее знакомства с Эпштейном нет.

Трамп был другом Эпштейна, но он заявил, что их дружба закончилась в начале 2000-х годов, потому что финансист хотел похитить сотрудников, работавших в спа-салоне гольф-клуба миллиардера во Флориде.

Юридическое письмо было отправлено после нескольких недель давления на Белый дом с требованием обнародовать так называемое "досье Эпштейна" — ранее неразглашаемые документы, связанные с уголовным расследованием в отношении осужденного педофила.

Перед переизбранием Трамп заявил, что обнародует эти документы, если вернется на пост, но в июле ФБР и министерство юстиции заявили, что "компрометирующего" списка клиентов Эпштейна не существует.

Трамп обещал обнародовать файлы Эпштейна, но не сделал этого Фото: Getty

В профиле, опубликованном в январе 2016 года в журнале Harper Bazaar, говорится, что первая леди познакомилась со своим мужем в ноябре 1998 года на вечеринке, устроенной основателем модельного агентства.

55-летняя Мелания Трамп рассказала изданию, что отказалась дать ему свой номер телефона, потому что он был "на первом свидании", однако позже позвонила ему сама.

На тот момент Трамп был свободен, поскольку недавно расстался со своей второй женой Марлой Мейплз. Их развод состоялся в 1999 году.

До Марлы он был женат на Иване Трамп с 1977 по 1990 год, которая родила ему троих детей.

Джеффри Эпштейн покончил с собой в августе 2019 года, ожидая суда по новым обвинениям в торговле девочками-подростками. Его бывшая девушка Гислейн Максвелл была привлечена к ответственности за ее роль в вербовке несовершеннолетних жертв и приговорена к 20 годам лишения свободы в декабре 2021 года.

