Мільярдний позов: Меланія Трамп пригрозила великими неприємностями синові Байдена

Перша леді США Меланія Трамп пригрозила подати до суду на Гантера Байдена після того, як він заявив, що Дональда Трампа і модель зі Словенії Меланію Кнавс познайомив сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн.

У разі, якщо син Джо Байдена не забере свої слова назад і не вибачиться, місіс Трамп збирається засудити його на понад мільярд доларів, повідомляє ВВС із посиланням на лист, написаний адвокатами Меланії Трамп юристам Байдена-молодшого.

Гантер Байден висловив ці коментарі під час розлогого інтерв'ю з режисером Ендрю Каллаганом, опублікованому на початку місяця. Він заявив, що непубліковані документи, пов'язані з Епштейном, "компрометують" президента Трампа.

"Епштейн познайомив Меланію з Трампом — цей зв'язок дуже широкий і глибокий", — сказав Гайнтер серед іншого.

У юридичному листі першої леді стверджується, що це частково приписується Майклу Вольфу, журналісту, який написав критичну біографію президента. Він стверджував, що Меланія знала Епштейна, який був пов'язаний із Трампом, коли зустріла свого нинішнього чоловіка.

Слова Вульфа оприлюднив ресурс The Daily Beast, але після того, як отримав лист від адвоката першої леді, який оскаржив зміст і формулювання статті, видалив матеріал і вибачився за "будь-яку плутанину або непорозуміння".

Адвокати, які представляють інтереси першої леді, що вийшла заміж за президента США Дональда Трампа 2005 року, охарактеризували цю заяву як "неправдиву, принизливу, наклепницьку і провокаційну".

За словами юриста Алехандро Бріто, його клієнтка зазнала "непоправної фінансової шкоди і шкоди репутації" через повторення цієї заяви.

Меланія Трамп також звинуватила молодшого сина Байдена в "довгій історії використання імен інших людей" і повторенні цієї заяви "для привернення уваги до себе".

Доказів зв'язку її знайомства з Епштейном немає.

Трамп був другом Епштейна, але він заявив, що їхня дружба закінчилася на початку 2000-х років, тому що фінансист хотів викрасти співробітників, які працювали в спа-салоні гольф-клубу мільярдера у Флориді.

Юридичний лист було надіслано після кількох тижнів тиску на Білий дім із вимогою оприлюднити так зване "досьє Епштейна" — документи, які раніше не розголошували і які пов'язані з кримінальним розслідуванням щодо засудженого педофіла.

Перед переобранням Трамп заявив, що оприлюднить ці документи, якщо повернеться на посаду, але в липні ФБР і міністерство юстиції заявили, що "компрометуючого" списку клієнтів Епштейна не існує.

У профілі, опублікованому в січні 2016 року в журналі Harper Bazaar, йдеться про те, що перша леді познайомилася зі своїм чоловіком у листопаді 1998 року на вечірці, влаштованій засновником модельного агентства.

55-річна Меланія Трамп розповіла виданню, що відмовилася дати йому свій номер телефону, бо він був "на першому побаченні", проте пізніше зателефонувала йому сама.

На той момент Трамп був вільний, оскільки нещодавно розлучився зі своєю другою дружиною Марлою Мейплз. Їхнє розлучення відбулося 1999 року.

До Марли він був одружений з Іваною Трамп з 1977 по 1990 рік, яка народила йому трьох дітей.

Джеффрі Епштейн наклав на себе руки в серпні 2019 року, чекаючи суду за новими звинуваченнями в торгівлі дівчатками-підлітками. Його колишню дівчину Гіслейн Максвелл притягнули до відповідальності за її роль у вербуванні неповнолітніх жертв і засудили до 20 років позбавлення волі в грудні 2021 року.

