"Этого не будет": Хантер Байден матом ответил на требование Мелании Трамп (видео)

Хантер Байден не собирается извиняться перед первой леди США Мелание Трамп, которая обвинила его в клевете. Более того, он усугубил их конфликт, став еще ближе к миллиардному иску.

Байден отклонил просьбу адвоката Мелании извиниться за спорные заявления, которые он повторял о ее предполагаемой связи с Джеффри Эпштайном, заявив YouTube-блогеру Эндрю Каллагану, что не станет этого делать. "Х** с этим. Этого не будет", – цитирует Байдена-младшего ABC News.

Согласно письму юридического советника первой леди, ее судебная команда будет требовать миллиард долларов в качестве компенсации, если ранее опубликованное интервью Каллагана с Байденом-мл, в котором тот утверждал, что Эпштейн познакомил Меланию и ее мужа, президента Дональда Трампа, не будет удалено, и если Байден откажется извиниться. Представитель миссис Трамп назвал утверждение Хантера "ложным, уничижительным, клеветническим и провокационным" и добавил, что оригинальное видео и последующие репосты сделали спорные комментарии доступными для просмотра "десяткам миллионов людей по всему миру" и нанесли "огромный финансовый ущерб и ущерб репутации".

Хантер Байден не стеснялся в выражениях

Отклонив просьбу об извинениях, Хантер Байден заявил, что он был бы рад возможности содействовать официальному обсуждению этого вопроса.

"Я также считаю, что они задиры, и думают, что миллиард долларов меня испугает. Я хочу сказать им следующее: если они хотят сесть за стол переговоров и прояснить характер отношений между Джеффри Эпштейном — если президент, первая леди и все известные им люди, которые были рядом с ними в то время, когда они встречались, — я с удовольствием предоставлю им платформу, чтобы они могли это сделать", — сказал он Каллагану.

Что касается самого президента Трампа, то он выразил свою поддержку супруге в продолжении судебного процесса.

"Знаете, в последнее время я довольно успешно справляюсь с этими судебными процессами. И я сказал: "Вперед". Джеффри Эпштейн не имеет никакого отношения к Мелании и моему знакомству с ней. Но они так поступают. Они придумывают истории", – заявил он Брайану Килмиду на радио Fox News 14 августа.

Мелания ранее рассказала в своих мемуарах 2024 года, что она и Трамп познакомились в нью-йоркском клубе Kit Kat Klub в 1998 году. Шесть лет спустя они поженились и стали родителями сына Бэррона, который сейчас учится в Нью-Йоркском университете.

Хантер Байден – не новичок в юридических спорах. За несколько недель до инаугурации Трампа тогдашний президент Байден помиловал своего сына незадолго до того, как два федеральных судьи должны были вынести ему приговор по двум уголовным делам в Делавэре и Калифорнии, за которые ему грозило значительное тюремное заключение.

Он также подал ряд исков против лиц, которых обвинил в распространении и неправомерном использовании содержимого его ноутбука незадолго до президентских выборов 2020 года. Один из этих исков, направленный против бывшего генерального директора Overstock.com Патрика Бирна за предполагаемую клевету, должен быть рассмотрен в суде этой осенью.

Ранее Фокус писал, что Хантер Байден признал вину по делу об уклонении от уплаты налогов.

Сын 46-го президента США также рассказал, что потратил заработанные в Украине деньги на наркотики и алкоголь.

