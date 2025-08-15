"Цього не буде": Гантер Байден матом відповів на вимогу Меланії Трамп (відео)

Гантер Байден не збирається вибачатися перед першою леді США Меланією Трамп, яка звинуватила його в наклепі. Ба більше, він посилив їхній конфлікт, ставши ще ближче до мільярдного позову.

Байден відхилив прохання адвоката Меланії вибачитися за спірні заяви, які він повторював щодо її ймовірного зв'язку з Джеффрі Епштайном, заявивши YouTube-блогеру Ендрю Каллагану, що не стане цього робити. "Х** із цим. Цього не буде", — цитує Байдена-молодшого ABC News.

Згідно з листом юридичного радника першої леді, її судова команда вимагатиме мільярд доларів як компенсацію, якщо раніше опубліковане інтерв'ю Каллагана з Байденом-мол, у якому той стверджував, що Епштейн познайомив Меланію та її чоловіка, президента Дональда Трампа, не буде видалено, і якщо Байден відмовиться вибачитися. Представник місіс Трамп назвав твердження Гантера "неправдивим, принизливим, наклепницьким і провокаційним" і додав, що оригінальне відео та подальші репости зробили суперечливі коментарі доступними для перегляду "десяткам мільйонів людей у всьому світі" та завдали "величезної фінансової шкоди та шкоди репутації".

Гантер Байден не соромився у висловлюваннях

Відхиливши прохання про вибачення, Гантер Байден заявив, що він був би радий можливості сприяти офіційному обговоренню цього питання.

"Я також вважаю, що вони задираки, і думають, що мільярд доларів мене злякає. Я хочу сказати їм наступне: якщо вони хочуть сісти за стіл переговорів і прояснити характер стосунків між Джеффрі Епштейном — якщо президент, перша леді та всі відомі їм люди, які були поряд з ними в той час, коли вони зустрічалися, — я із задоволенням надам їм платформу, щоб вони могли це зробити", — сказав він Каллагану.

Що стосується самого президента Трампа, то він висловив свою підтримку дружині в продовженні судового процесу.

"Знаєте, останнім часом я досить успішно справляюся з цими судовими процесами. І я сказав: "Уперед". Джеффрі Епштейн не має жодного стосунку до Меланії та мого знайомства з нею. Але вони так чинять. Вони придумують історії", — заявив він Брайану Кілміду на радіо Fox News 14 серпня.

Меланія раніше розповіла у своїх мемуарах 2024 року, що вона і Трамп познайомилися в нью-йоркському клубі Kit Kat Klub 1998 року. Шість років потому вони одружилися і стали батьками сина Беррона, який зараз навчається в Нью-Йоркському університеті.

Гантер Байден – не новачок у юридичних суперечках. За кілька тижнів до інавгурації Трампа тодішній президент Байден помилував свого сина незадовго до того, як два федеральні судді мали ухвалити йому вирок за двома кримінальними справами в Делавері та Каліфорнії, за які йому загрожувало значне тюремне ув'язнення.

Він також подав низку позовів проти осіб, яких звинуватив у поширенні та неправомірному використанні вмісту його ноутбука незадовго до президентських виборів 2020 року. Один із цих позовів, спрямований проти колишнього генерального директора Overstock.com Патріка Бірна за ймовірний наклеп, має бути розглянутий у суді цієї осені.

Раніше Фокус писав, що Хантер Байден визнав провину у справі про ухилення від сплати податків.

Син 46-го президента США також розповів, що витратив зароблені в Україні гроші на наркотики та алкоголь.

