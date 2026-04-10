Третий по счету заместитель Шойгу оказался за решеткой: в РФ посадили генерала за взятку

Генерала армии Павла Попова, который находится под санкциями ЕС, приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Генерала обвиняют в получении взятки.

Решение вынес 235-й Гарнизонный военный суд Москвы. 69-летнего Павла Попова обвиняли в получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. Вину он не признал. Генерал оказался уже третьим заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу, которого отправили в тюрьму, сообщает издание "Медуза".

Решение суда он выслушал сидя, так как по состоянию здоровья якобы не мог стоять.

Генерала Попова отправили за решетку Фото: Baza

По версии следствия, Попов, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", похитил более 30 миллионов рублей вместе с бывшим замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым и директором парка Вячеславом Ахмедовым.

Відео дня

Следствие утверждало, что Попов потратил деньги, выделенные на парк "Патриот", на строительство дачи, бани и гаража на земельном участке, принадлежащем его сыну. Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение со следствием.

Попову также назначили штраф 85 миллионов рублей и запретили занимать должности на государственной службе на 7 лет и лишили звания генерала армии и госнаград.

Павел Попов стал третьим заместителем Сергея Шойгу, против которого возбуждено уголовное дело, после снятия последнего с должности министра обороны России.

Российский генерал Павел Попов – что известно

В подчинении Попова находились Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, Главное управление развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны России и Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны России.

Свою карьеру он начинал еще при СССР, когда служил в Германии. Потом работал в МЧС, как и Шойгу.

Павел Попов был заместителем Шойгу Фото: Соцсети

15 октября 2020 года против Попова введены санкции Европейского союза в связи с отравлением Алексея Навального. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и финансовые операции, а также замораживание активов.

Также он под санкциями Канады, США, Великобритании и еще ряда стран, а с 19 октября 2022 года – под санкциями Украины.

Напомним, в начале марта в России уже арестовали близкого друга Шойгу и его бывшего первого заместителя — Руслана Цаликова.

А в 2024 году в России арестовали еще одного заместителя Сергея Шойгу - Тимура Иванова. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере. В итоге к этому обвинению присоединили еще обвинение в хищении и преступном сговоре и 1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима.