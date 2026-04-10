Третій за рахунком заступник Шойгу опинився за ґратами: у РФ посадили генерала за хабар

Генерала армії Павла Попова, який перебуває під санкціями ЄС, засудили до 19 років колонії суворого режиму. Генерала звинувачують в отриманні хабара.

Рішення виніс 235-й Гарнізонний військовий суд Москви. 69-річного Павла Попова обвинувачували в одержанні хабара, шахрайстві, службовому підробленні, перевищенні посадових повноважень і незаконному зберіганні зброї. Провину він не визнав. Генерал виявився вже третім заступником міністра оборони РФ Сергія Шойгу, якого відправили до в'язниці, повідомляє видання "Медуза".

Рішення суду він вислухав сидячи, оскільки за станом здоров'я нібито не міг стояти.

Генерала Попова відправили за ґрати

За версією слідства, Попов, який відповідав за розвиток, обслуговування і роботу парку "Патріот", викрав понад 30 мільйонів рублів разом із колишнім заступником начальника головного управління інноваційного розвитку Міноборони РФ генерал-майором Володимиром Шестеровим і директором парку В'ячеславом Ахмедовим.

Слідство стверджувало, що Попов витратив гроші, виділені на парк "Патріот", на будівництво дачі, лазні та гаража на земельній ділянці, що належить його синові. Ахмедов і Шестеров уклали досудову угоду зі слідством.

Попову також призначили штраф 85 мільйонів рублів і заборонили обіймати посади на державній службі на 7 років та позбавили звання генерала армії і держнагород.

Павло Попов став третім заступником Сергія Шойгу, проти якого порушено кримінальну справу, після зняття останнього з посади міністра оборони Росії.

Російський генерал Павло Попов — що відомо

У підпорядкуванні Попова перебували Головне управління науково-дослідної діяльності та технологічного супроводу передових технологій (інноваційних досліджень) Міноборони Росії, Головне управління розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій Міноборони Росії і Головний науково-дослідний випробувальний центр робототехніки Міноборони Росії.

Свою кар'єру він починав ще за СРСР, коли служив у Німеччині. Потім працював у МНС, як і Шойгу.

Павло Попов був заступником Шойгу

15 жовтня 2020 року проти Попова введено санкції Європейського союзу у зв'язку з отруєнням Олексія Навального. Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС і фінансові операції, а також заморожування активів.

Також він під санкціями Канади, США, Великої Британії та ще низки країн, а з 19 жовтня 2022 року — під санкціями України.

Нагадаємо, на початку березня в Росії вже заарештували близького друга Шойгу і його колишнього першого заступника — Руслана Цалікова.

А 2024 року в Росії заарештували ще одного заступника Сергія Шойгу — Тимура Іванова , якому інкримінували отримання хабара в особливо великому розмірі. Зрештою до цього обвинувачення приєднали ще обвинувачення в розкраданні та злочинній змові і 1 липня 2025 року Мосміськсуд засудив Тимура Іванова до 13 років колонії загального режиму.