Стармер рассказал о чатах мировых лидеров в WhatsApp: Стубб самый активный пользователь мессенджера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в подкасте Talking Politics на телеканале ITV News рассказал, что мировые лидеры используют мессенджеры, в частности WhatsApp, для обсуждения международных вопросов, включая войну в Украине.

В этом интервью журналисту Роберту Пестону, снятом на фоне пляжа в Саудовской Аравии во время турне Стармера по Ближнему Востоку, премьер-министр Великобритании подтверждает существование нескольких тематических групп в WhatsApp между мировыми лидерами. Роберт Пестон спросил у него, существует ли такая вещь, как международная группа мировых лидеров в WhatsApp.

"Должен сказать, что я не фанат WhatsApp, потому что все, что происходит, это то, что я получаю много-много обсуждений в WhatsApp. Но мы создали их для различных групп, в частности по таким темам, как Украина и т.д., чтобы мы все могли быть на связи друг с другом. Вот так происходит разговор между лидерами в наши дни", — ответил Стармер.

Відео дня

Далее Стармер вспоминает, что самый большой фанат WhatsApp среди мировых лидеров-сверстников — это президент Финляндии Александр Стубб, который активно призывает других к обсуждениям. Британский премьер подчеркивает, что сам не любит это приложение, и подчеркивает важность личных контактов, телефонных звонков и встреч.

"В то же время остаются важными личные отношения — нужно иметь возможность позвонить и интуитивно понимать, какую позицию займет собеседник. Также необходимы встречи с глазу на глаз", — добавил Стармер.

