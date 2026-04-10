Стармер розповів про чати світових лідерів у WhatsApp: Стубб найактивніший користувач месенджера

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що світові лідери активно обговорюють війну в Україні та інші глобальні кризи у закритих групах месенджера WhatsApp. За його словами, такі неформальні канали комунікації доповнюють офіційні переговори та дозволяють швидше узгоджувати позиції між союзниками.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у подкасті Talking Politics на телеканалі ITV News розповів, що світові лідери використовують месенджери, зокрема WhatsApp, для обговорення міжнародних питань, включно з війною в Україні.

У цьому інтерв’ю журналісту Роберту Пестону, знятому на тлі пляжу в Саудівській Аравії під час турне Стармера Близьким Сходом, прем’єр-міністр Великої Британії підтверджує існування кількох тематичних груп у WhatsApp між світовими лідерами. Роберт Пестон спитав у ньго, чи існує така річ, як міжнародна група світових лідерів у WhatsApp.

"Мушу сказати, що я не фанат WhatsApp. Тому що все, що відбувається, це те, що я отримую багато-багато обговорень у WhatsApp. Але ми створили їх для різних груп, зокрема щодо таких тем, як Україна тощо, щоб ми всі могли бути на зв'язку один з одним. Ось так відбувається розмова між лідерами в наші дні", — відповів Стармер.

Відео дня

Далі Стармер згадує, що найбільший фанат WhatsApp серед світових лідерів-однолітків — це президент Фінляндії Александр Стубб, який активно закликає інших до обговорень. Британський прем'єр підкреслює, що сам не любить цей додаток, і наголошує на важливості особистих контактів, телефонних дзвінків та зустрічей.

"Водночас залишаються важливими особисті стосунки — потрібно мати змогу зателефонувати і інтуїтивно розуміти, яку позицію займе співрозмовник. Також необхідні зустрічі віч-на-віч", — додав Стармер.

