Мужчина с топором напал на американский военный самолет: подробности (видео)

Инцидент произошел в аэропорту Шэннон в Ирландии. Злоумышленника оперативно задержала местная полиция.

В субботу утром, 11 апреля, неизвестный мужчина пробрался в закрытую зону аэропорта Шеннон в графстве Клэр и причинил ущерб американскому военному самолету. Об этом сообщает издание Irish Independent.

Мужчину заметили возле транспортного самолета C130 Hercules ВВС США, припаркованного на удаленной рулежной дорожке в запретной зоне и подняли тревогу.

Нарушитель, как отмечается, забрался на крыло самолета и повредил фюзеляж предметом, похожим на топор. Чтобы добраться до хулигана и задержать его, Служба безопасности использовала передвижной трап.

Издание Irish Examiner пишет, что за предполагаемый преступный ущерб полиция арестовала мужчину в возрасте около 40 лет. Он содержится под стражей.

При этом полиция аэропорта проводит расследование, чтобы определить, как человек получил доступ к объекту з закрытой зоне.

После инцидента работа аэропорта была временно приостановлена на 25 минут. Два вылетающих рейса были задержаны, а один прибывающий самолет ненадолго был помещен в режим ожидания.

