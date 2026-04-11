Чоловік із сокирою напав на американський військовий літак: подробиці (відео)

Інцидент стався в аеропорту Шеннон в Ірландії. Зловмисника оперативно затримала місцева поліція.

У суботу вранці, 11 квітня, невідомий чоловік пробрався до закритої зони аеропорту Шеннон у графстві Клер і завдав шкоди американському військовому літаку. Про це повідомляє видання Irish Independent.

Чоловіка помітили біля транспортного літака C130 Hercules ВПС США, припаркованого на віддаленій руліжній доріжці в забороненій зоні, і підняли тривогу.

Порушник, як зазначається, забрався на крило літака і пошкодив фюзеляж предметом, схожим на сокиру. Щоб дістатися до хулігана і затримати його, Служба безпеки використала пересувний трап.

Видання Irish Examiner пише, що за ймовірні злочинні збитки поліція заарештувала чоловіка віком близько 40 років. Його утримують під вартою.

Відео дня

Водночас поліція аеропорту проводить розслідування, щоб визначити, як людина отримала доступ до об'єкта із закритою зоною.

Після інциденту роботу аеропорту тимчасово призупинили на 25 хвилин. Два рейси, що вилітади, було затримано, а один літак, що прибував, ненадовго помістили в режим очікування.

