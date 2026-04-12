"Со взлетами и падениями": завершились переговоры между США и Ираном, — Al Jazeera
США и Иран завершили 14-часовой раунд переговоров в Пакистане, после которого стороны перешли к согласованию дальнейших шагов на уровне экспертов.
Несмотря на имеющиеся разногласия, диалог планируют продолжить в воскресенье 12 апреля, пишет Al Jazeera.
По данным иранских источников, после длительных обсуждений делегации приступили к обмену текстами. Это дает основания полагать, что общие рамки возможного соглашения уже согласованы, а специалисты сейчас прорабатывают детали.
Сначала представители Пакистана провели отдельные встречи с каждой стороной. Впоследствии американские и иранские дипломаты перешли к прямым переговорам.
"В течение последних 24 часов состоялись обсуждения различных аспектов основных тем переговоров, в частности относительно Ормузского пролива, ядерной проблемы, военных репараций, отмены санкций и полного прекращения войны против Ирана и в регионе", — заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаеи.
Журналисты выяснили, что главными темами споров во время встречи стали:
- условия прекращения огня в Ливане;
- ситуация вокруг Ормузского пролива;
- размораживание иранских финансовых активов.
"Из комнаты поступало очень мало информации, но то, что мы постепенно узнавали от наших источников, рисует картину процесса с его взлетами и падениями, но общая атмосфера — положительная", — отметили представители телеканала.
Напомним, 11 апреля Трамп заявил, что его не волнует результат переговоров с Ираном.
