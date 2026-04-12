"Со взлетами и падениями": завершились переговоры между США и Ираном, — Al Jazeera

США и Иран завершили 14-часовой раунд переговоров в Пакистане, после которого стороны перешли к согласованию дальнейших шагов на уровне экспертов.

Несмотря на имеющиеся разногласия, диалог планируют продолжить в воскресенье 12 апреля, пишет Al Jazeera.

По данным иранских источников, после длительных обсуждений делегации приступили к обмену текстами. Это дает основания полагать, что общие рамки возможного соглашения уже согласованы, а специалисты сейчас прорабатывают детали.

Сначала представители Пакистана провели отдельные встречи с каждой стороной. Впоследствии американские и иранские дипломаты перешли к прямым переговорам.

"В течение последних 24 часов состоялись обсуждения различных аспектов основных тем переговоров, в частности относительно Ормузского пролива, ядерной проблемы, военных репараций, отмены санкций и полного прекращения войны против Ирана и в регионе", — заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаеи.

Журналисты выяснили, что главными темами споров во время встречи стали:

условия прекращения огня в Ливане;

ситуация вокруг Ормузского пролива;

размораживание иранских финансовых активов.

"Из комнаты поступало очень мало информации, но то, что мы постепенно узнавали от наших источников, рисует картину процесса с его взлетами и падениями, но общая атмосфера — положительная", — отметили представители телеканала.

