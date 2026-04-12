"Зі злетами та падіннями": завершились перемовини між США та Іраном, — Al Jazeera

США та Іран завершили 14-годинний раунд переговорів у Пакистані, після якого сторони перейшли до узгодження подальших кроків на рівні експертів.

Попри наявні розбіжності, діалог планують продовжити в неділю 12 квітня, пише Al Jazeera.

За даними іранських джерел, після тривалих обговорень делегації розпочали обмін текстами. Це дає підстави вважати, що загальні рамки можливої угоди вже погоджені, а фахівці зараз опрацьовують деталі.

Спочатку представники Пакистану провели окремі зустрічі з кожною стороною. Згодом американські та іранські дипломати перейшли до прямих переговорів.

"Протягом останніх 24 годин відбулися обговорення різних аспектів основних тем переговорів, зокрема щодо Ормузької протоки, ядерної проблеми, військових репарацій, скасування санкцій та повного припинення війни проти Ірану та в регіоні", — заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї.

Журналісти з'ясували, що головними темами суперечок під час зустрічі стали:

умови припинення вогню в Лівані;

ситуація навколо Ормузької протоки;

розморожування іранських фінансових активів.

"З кімнати надходило дуже мало інформації, але те, що ми поступово дізнавалися від наших джерел, малює картину процесу з його злетами та падіннями, але загальна атмосфера — позитивна", — наголосили представники телеканалу.

