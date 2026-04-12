Войны не будет? Китай заявляет о восстановлении связей с Тайванем, — АР

Речь идет, в частности, о возобновлении прямых авиарейсов, ослаблении ограничений на импорт тайваньской продукции и налаживании коммуникации между китайскими властями и партией Гоминьдан — после противостояния почти в 100 лет.

Китай объявил о восстановлении части связей с Тайванем после визита в Пекин лидера оппозиционной партии Гоминьдан Чен Ливэнь и ее встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Большом зале народного собрания. КНР заявила в воскресенье, что возобновит некоторые связи, которые он приостановил с Тайванем, такие как прямые авиарейсы и импорт тайваньской продукции аквакультуры. Это заявление было сделано после визита дружественного Пекину лидера оппозиции самоуправляемого острова, сообщило информационное агентство Associated Press.

Тайваньское бюро труда при Коммунистической партии Китая опубликовало заявление, в котором сообщило, что изучит возможность создания долгосрочного механизма связи между Коммунистической партией и партией Гоминьдан Тайваня. Оно отметило, что это будет способствовать импорту тайваньской продукции аквакультуры, которая ранее была запрещена.

Чен Ли-вунь, председатель Гоминьдана, и президент Китая Си Цзиньпин провели в пятницу встречу высокого уровня, во время которой они призвали к миру. Китай считает остров частью своей территории и не исключает применения силы для его аннексии. Совет по делам материкового Тайваня, который контролирует отношения с Китаем, заявил, что объявленные меры, такие как содействие механизму коммуникации, были "политическими соглашениями" между двумя сторонами, направленными на обход правительства Тайваня.

"Позиция правительства четкая: для обеспечения интересов нации и ее народа все дела между странами пролива, касающиеся государственной власти, должны обсуждаться обоими правительствами на равных и достойных началах, чтобы быть эффективными и действительно защищать права и благополучие народа", — заявил Совет по делам материкового Китая в ответ на заявление Китая.

Отношения между Китаем и Тайванем, которые остаются разделенными с 1949 года, были напряженными после избрания президентом Цай Инвэнь от Демократической прогрессивной партии в 2016 году, которая выступала за независимость. Пекин прекратил большую часть своего официального диалога с правительством Тайваня и начал ежедневно отправлять военные корабли и истребители все ближе к острову.

В своем заявлении Китай заявил, что планирует возобновить прямые рейсы между Тайванем и такими городами материкового Китая, как Сиань или Урумчи, хотя остается непонятным, как эти меры будут внедрены без одобрения правительства Тайваня.

Китай запретил своим гражданам индивидуальные поездки в Тайвань в 2019 году. Согласно правилам Тайваня, китайские посетители должны иметь действительную визу резидента другой страны, такой как США или Европейский Союз, чтобы подать заявку на получение гостевой визы.

Китай также заявил, что будет работать над строительством моста, который соединит материк с Мацу и Цзиньмэнем, тайваньскими островами, географически более близкими к Китаю. Этот проект является давним предложением, о котором Пекин объявлял ранее.

Напомним, что американская разведка заявила о возможной передаче Китаем Ирану переносных систем ПВО типа MANPADS в ближайшие недели. Поставки могут осуществляться через третьи страны, чтобы скрыть их происхождение. В Пекине эти обвинения отвергли, назвав информацию неправдивой.

Ранее мы также информировали, что китайские военные испытали систему искусственного интеллекта, которая во время симуляции десантной операции превзошла офицеров-людей. Алгоритм быстрее анализировал ситуацию и предлагал эффективные решения на поле боя. Речь идет о развитии ИИ для планирования сложных военных сценариев и управления войсками.