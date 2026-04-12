Війни не буде? Китай заявляє про відновлення зв'язків із Тайванем, — АР

Йдеться, зокрема, про відновлення прямих авіарейсів, послаблення обмежень на імпорт тайванської продукції та налагодження комунікації між китайською владою і партією Гоміньдан — пiсля протистояння майже у 100 рокiв.

Китай оголосив про відновлення частини зв’язків із Тайванем після візиту до Пекіна лідерки опозиційної партії Гоміньдан Чен Лівень та її зустрічі з головою Китайської Народної Республики Сі Цзіньпіном у Великій залі народних зборів. КНР заявила у неділю, що відновить деякі зв'язки, які він призупинив з Тайванем, такі як прямі авіарейси та імпорт тайванської продукції аквакультури. Ця заява була зроблена після візиту дружнього до Пекіна лідера опозиції самокерованого острова, повідомило іінформаційне агентствоThe Associated Press.

Тайванське бюро праці при Комуністичній партії Китаю опублікувало заяву, в якій повідомило, що вивчить можливість створення довгострокового механізму зв'язку між Комуністичною партією та партією Гоміньдан Тайваню. Воно зазначило, що це сприятиме імпорту тайванської продукції аквакультури, яку раніше було заборонено.

Чен Лі-вунь, голова Гоміньдану, та президент Китаю Сі Цзіньпін провели у п'ятницю зустріч високого рівня, під час якої вони закликали до миру. Китай вважає острів частиною своєї території та не виключає застосування сили для його анексії. Рада у справах материкового Тайваню, яка контролює відносини з Китаєм, заявила, що оголошені заходи, такі як сприяння механізму комунікації, були "політичними угодами" між двома сторонами, спрямованими на обхід уряду Тайваню.

"Позиція уряду чітка: для забезпечення інтересів нації та її народу всі справи між країнами протоки, що стосуються державної влади, повинні обговорюватися обома урядами на рівних та гідних засадах, щоб бути ефективними та справді захищати права та благополуччя народу", – заявила Рада у справах материкового Китаю у відповідь на заяву Китаю.

Відносини між Китаєм і Тайванем, які залишаються розділеними з 1949 року, були напруженими після обрання президентом Цай Інвень від Демократичної прогресивної партії у 2016 році, яка виступала за незалежність. Пекін припинив більшу частину свого офіційного діалогу з урядом Тайваню та почав щодня надсилати військові кораблі та винищувачі все ближче до острова.

У своїй заяві Китай заявив, що планує відновити прямі рейси між Тайванем та такими містами материкового Китаю, як Сіань чи Урумчі, хоча залишається незрозумілим, як ці заходи будуть впроваджені без схвалення уряду Тайваню.

Китай заборонив своїм громадянам індивідуальні поїздки до Тайваню у 2019 році. Згідно з правилами Тайваню, китайські відвідувачі повинні мати дійсну візу резидента іншої країни, такої як США чи Європейський Союз, щоб подати заявку на отримання гостьової візи.

Китай також заявив, що працюватиме над будівництвом мосту, який з'єднає материк з Мацу та Цзіньменем, тайванськими островами, географічно ближчими до Китаю. Цей проект є давньою пропозицією, про яку Пекін оголошував раніше.

