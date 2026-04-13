В Нигерии военные ошибочно ударили по гражданскому рынку: погибли более 100 человек

В Нигерии военные нанесли воздушный удар по рынку в штате Йобе, считая, что бьют по очагу террористической группировки "Боко Харам".

По меньшей мере 100 человек погибли и еще многие получили ранения, пишет The Guardian.

Отмечается, что штат Йобе на северо-востоке Нигерии считается центром джихадистского повстанческого движения в регионе.

Организация Amnesty International подтвердила информацию о гибели по меньшей мере 100 человек со слов выживших после бомбардировки.

Правительство штата Йобе подтвердило в своем заявлении, что нигерийский военный удар был направлен против очага террористической группировки "Боко Харам" в этом районе и что "некоторые люди... посещавшие воскресный рынок в Джилле, пострадали".

Авторы материала подчеркнули, что нигерийская армия регулярно наносит воздушные удары по вооруженным группировкам, которые скрываются в лесных массивах.

В то же время аналитики по вопросам безопасности отметили, что подобные инциденты происходят из-за низкого качества разведданных, а также недостаточной координации между наземными войсками и авиацией.

