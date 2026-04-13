В Нігерії військові помилково вдарили по цивільному ринку: загинули понад 100 людей

У Нігерії військові завдали повітряного удару по ринку у штаті Йобе, вважаючи, що б'ють по осередку терористичного угрупування "Боко Харам".

Щонайменше 100 людей загинули та ще багато дістали поранення, пише The Guardian.

Зазначається, що штат Йобе на північному сході Нігерїі вважається центром джихадистського повстанського руху в регіоні.

Організація Amnesty International підтвердила інформацію про загибель щонайменше 100 людей зі слів тих, хто вижив після бомбардування.

Уряд штату Йобе підтвердив у своїй заяві, що нігерійський військовий удар був спрямований проти осередку терористичного угруповання "Боко Харам" у цьому районі і що "деякі люди… які відвідували недільний ринок у Джиллі, постраждали".

Автори матеріалу підкресили, що нігерійська армія регулярно завдає повітряних ударів по озброєних угрупованнях, які переховуються у лісових масивах.

Водночас аналітики з питань безпеки наголосили, що подібні інциденти стаються через низьку якість розвідданих, а також недостатню координацію між наземними військами та авіацією.

