"Я здесь за чаевыми стою": Трамп посоветовался с курьером по поводу событий в спорте (видео)

Президента США выступил с новой речью в Белом Доме, встретив курьера McDonald's, которая принесла ему бургеры.

Американский президент после того, как забрал пакеты с едой, принялся отвечать журналистам о блокаде Ормузского пролива, переговорах с Ираном, смене политического режима на Кубе. А потом резко спросил курьера доставки о спорте. Об этом сообщает Clash Report.

"Как думаешь, мужчины должны участвовать в женских спортивных соревнованиях", — спросил президент США женщину, которая все это время слушала его брифинг.

Но курьерша, которая принесла ему продукцию McDonald's ответила, что она просто ждет свои чаевые.

"Честно говоря, я не знаю. Я здесь за чаевыми стою", — ответила женщина.

Трамп посоветовался с курьером

Напомним, что Дональд Трамп в публикации на Truth Social обвинил Папу Римского в том, что тот "слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике", а позже заявил журналистам, что не является "фанатом" первого "американского Папы".

Лев XIV, который отправился в Алжир, сообщил журналистам, что не хочет вступать в дискуссию с Трампом, но продолжит способствовать миру. Папа Лев заявил, что он "не боится" администрации Трампа и продолжит выступать против войны.

