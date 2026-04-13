"Я тут за чайовими стою": Трамп порадився з кур'єркою щодо подій у спорті (відео)

Президента США виступив із новою промовою у Білому Домі, зустрівши кур’єрку McDonald’s, яка принесла йому бургери.

Американський президент після того, як забрав пакунки із їжею, взявся відповідати журналістам про блокаду Ормузької протоки, переговори з Іраном, зміну політичного режиму у Кубі. А потім різкою спитав кур'єрку доставки про спорт. Про це повідомляє Clash Report.

"Як гадаєш, чоловіки повинні брати участь у жіночих спортивних змаганнях", — спитав президент США жінку, яка весь цей час слухала його брифінг.

Але кур’єрка, яка принесла йому продукцію McDonald’s відповіла, що вона просто чекає на свої чайові.

"Чесно кажучи, я не знаю. Я тут за чайовими стою", — відповіла жінка.

Трамп порадився з кур'єркою

