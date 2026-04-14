Пожар размером с город: в Китае загорелся паркинг завода BYD (видео)

В компании уже заявили, что жертв нет, а на паркинге стояли списанные и тестовые автомобили. При этом местные жители жалуются на токсичный дым.

На заводе BYD в Шэньчжэне, Китай, произошел пожар на паркинге завода. Многоуровневая стоянка загорелась утром 14 апреля, сообщает HK01.

В Китае загорелся паркинг для списанных авто BYD

После получения сигнала тревоги на место происшествия были немедленно направлены районные и муниципальные пожарно-спасательные подразделения.

На видео и фото из китайских соцсетей видно, что огнем охвачен огромное здание, а из-под крыши поднимается густой черный дым. Некоторые отметили, что это промышленная зона, но многие видеоролики сняты из многоквартирных домов, находящихся по соседству.

Власти подтвердили, что пожар потушен, жертв нет. На данный момент причина пожара не разглашается.

А компания BYD заявила: "Рано утром в многоуровневом паркинге нашего индустриального парка Пиншань произошел пожар . Этот паркинг предназначен для хранения тестовых и списанных автомобилей. Пожар потушен, жертв нет".

По данным источников, пожар не затронул автомобили, предназначенные для продажи.

В разъяснениях BYD место инцидента не связано с основными производственными цехами на территории комплекса в Пиншане. Официальных сообщений о повреждении производственных линий или сборочных цехов не поступало.

На данный момент подтверждения сбоев в работе предприятия нет. База в Пиншане остается одним из ключевых производственных центров BYD, но пожар затронул только парковку.

Этот инцидент произошел на фоне того, как BYD продолжает работать в больших масштабах, несмотря на меняющуюся ситуацию на внутреннем рынке. В марте 2026 года компания продала 300 222 новых электромобиля, что свидетельствует о восстановлении по сравнению с февральскими показателями, но все еще ниже, чем годом ранее.

В марте BYD сохранила за собой позицию крупнейшего производителя электромобилей в Китае, занимая 22,8% розничного рынка.

