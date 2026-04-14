Пожежа розміром із місто: у Китаї загорівся паркінг заводу BYD (відео)

У компанії вже заявили, що жертв немає, а на паркінгу стояли списані й тестові автомобілі. При цьому місцеві жителі скаржаться на токсичний дим.

На заводі BYD у Шеньчжені, Китай, сталася пожежа на паркінгу заводу. Багаторівнева стоянка загорілася вранці 14 квітня, повідомляє HK01.

У Китаї загорівся паркінг для списаних авто BYD

Після отримання сигналу тривоги на місце події було негайно направлено районні та муніципальні пожежно-рятувальні підрозділи.

На відео та фото з китайських соцмереж видно, що вогнем охоплена величезна будівля, а з-під даху піднімається густий чорний дим. Дехто зазначив, що це промислова зона, але багато відеороликів знято з багатоквартирних будинків, розташованих по сусідству.

Фото: Скриншот

Влада підтвердила, що пожежу загасили, жертв немає. Наразі причина пожежі не розголошується.

А компанія BYD заявила: "Рано вранці в багаторівневому паркінгу нашого індустріального парку Піншань сталася пожежа. Цей паркінг призначений для зберігання тестових і списаних автомобілів. Пожежу загасили, жертв немає".

За даними джерел, пожежа не торкнулася автомобілів, призначених для продажу.

У роз'ясненнях BYD місце інциденту не пов'язане з основними виробничими цехами на території комплексу в Піншані. Офіційних повідомлень про пошкодження виробничих ліній або складальних цехів не надходило.

Наразі підтвердження збоїв у роботі підприємства немає. База в Піншані залишається одним із ключових виробничих центрів BYD, але пожежа зачепила тільки парковку.

Цей інцидент стався на тлі того, як BYD продовжує працювати у великих масштабах, незважаючи на мінливу ситуацію на внутрішньому ринку. У березні 2026 року компанія продала 300 222 нових електромобілі, що свідчить про відновлення порівняно з лютневими показниками, але все ще нижче, ніж роком раніше.

У березні BYD зберегла за собою позицію найбільшого виробника електромобілів у Китаї, займаючи 22,8% роздрібного ринку.

