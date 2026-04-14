В Казани произошел взрыв на пороховом заводе: вспыхнул пожар, есть пострадавшие (фото, видео)

В Казани произошел взрыв в районе порохового завода, после чего возник пожар. Местные жители сообщали о громких звуках и значительном количестве техники экстренных служб, которая направлялась в направлении предприятия.

Как сообщает Telegram-канал Exilenova+, инцидент произошел на территории Казанского порохового завода, после чего спасательные службы сразу начали работу на месте происшествия.

Очевидцы отмечают, что перед пожаром было слышно несколько мощных взрывов. Впоследствии в район предприятия начали массово прибывать пожарные подразделения и бригады скорой помощи. Факт взрыва также подтвердило российское издание ASTRA, которое сообщило, что Казанский пороховой завод является оборонным предприятием, расположенным в Кировском районе Казани. В частности, оно специализируется на производстве пороха для стрелкового и артиллерийского оружия, входит в перечень стратегически важных предприятий России и имеет историю, берущую начало в XVIII веке.

Відео дня

Местные Telegram-каналы также информируют, что в результате пожара на территории завода могло произойти частичное обрушение промышленных конструкций. Предварительно причину инцидента рассматривают как техногенную. Известно о пострадавших, которым сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

В пресс-службе руководства Татарстана сообщили, что все экстренные службы были оперативно привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Также отмечается, что производственный процесс на предприятии не останавливали, а угрозы для жизни и здоровья работников нет.

Напомним, что в конце марта на российском химическом предприятии "Нижнекамскнефтехим" произошел мощный взрыв, в результате которого погибли три человека и еще 72 работника получили ранения. Более того, на месте инфидента вспыхнул масштабный пожар, который охватил значительную территорию предприятия и долгое время не мог быть полностью локализован.

Ранее Фокус писал, что "шахедоподобные дроны" минимум дважды атаковали стратегические объекты Российской Федерации возле города Альметьевск в Татарстане. По словам чиновников, атака была направлена на "производственные мощности".