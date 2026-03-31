Взрыв на "Нижнекамскнефтехим" полностью снес цех по производству каучука: есть погибшие (видео)

Из-за мощного взрыва на заводе "Нижнекамскнефтехим" погибли трое россиян и получили ранения 72 работника предприятия, сообщило правление группы "СИБУР" Российской Федерации. Пожар охватил площадь в 1,5 кв. км: его не локализовали, поскольку горит каучук и его трудно потушить водой. Что произошло на российском химическом предприятии и насколько масштабны потери для экономики РФ?

На месте инцидента в Нижнекамске, который произошел 31 марта, прибыли 150 пожарных и работают 54 спецмашины, говорится в сообщении пресс-службы российской компании. Между тем в Telegram-канале Exilenova+ появились фото и видео из цеха "Нижнекамскнефтехим", поврежденного взрывом. На видео — производственное помещение, в котором снесло крышу и полностью повреждено оборудование.

В 16 ч 31 марта представители "Сибур" заявили, что пожарным удалось локализовать возгорание в цехе производственного предприятия. Также официально озвучили причину инцидента — якобы произошел "сбой в работе оборудования". Отмечается, что воздух без загрязнений, поскольку регулярно берут пробы и проверяют.

Между тем в Telegram-канале OSINTерів "КиберБорошно" уточнили, что взрыв произошел на территории промышленной зоны №1, в которой работал узел дегазации крошки каучука. В указанном цехе, среди прочего, выделяли и сушили сырье. Также отмечается, что мощный взрыв мог серьезно повредить узел, который является "одним из ключевых этапов подготовки каучука перед дальнейшей транспортировкой". Ко всему, аналитики уточнили точку взрыва — 55.611788,51.924576.

На Google maps видим, что в 200 м к северо-западу — здание цеха "Ремонтно-механический завод Нижнекамскнефтехим", а западнее на 80 м — две градирни. Взрыв произошел на территории химического предприятия площадью 22 кв. км.

Взрыв в РФ — уточнены координаты возгорания на "Нижнекамскнефтехим" 31 марта Фото: Google Maps

Взрыв в РФ — что произошло в Нижнекамске

Отметим, днем 31 марта в сети сообщили о громком взрыве в Нижнекамске, расположенном в Татарстане в РФ на расстоянии 1200 км от Украины. В местных пабликах сообщили о масштабном пожаре и опубликовали столбы дыма над предприятием. Городской голова подтвердил взрыв и сообщил, что горит на химзаводе "Нижнекамскнефтехим". Предприятие является крупнейшим в РФ производителем прочного каучука для шин грузовиков и единственный имеет сертификат на поставку антифриза для ВС РФ. Ко всему, завод является крупнейшим производителем каучука: 50% на рынке РФ и 43% в мире.

Между тем на "Нижнекамскнефтехим" уже происходили инциденты из-за беспричинных поломок оборудования. Предыдущий такой случай произошел осенью 2025 году: пострадало несколько работников предприятия, которое находится под санкциями Украины и партнеров.

Напоминаем, 31 марта было громко в порту Усть-Луги, поскольку дроны в четвертый раз атаковали нефтяной терминал на балтийском побережье РФ. В ответ на неделю систематических ударов по северо-западным портам появилось заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который пригрозил Украине и другим странам региона.