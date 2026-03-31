Вибух на "Нижнекамскнефтехим" повністю зніс цех з виробництва каучуку: є загиблі (відео)

Через потужний вибух на заводі "Нижнекамскнефтехим" загинуло троє росіян та отримали поранення 72 працівників підприємства, повідомило правління групи "СИБУР" Російської Федерації. Пожежа охопила площу в 1,5 кв. км: її не локалізували, оскільки горить каучук і його важко загасити водою. Що сталось на російському хімічному підприємстві та наскільки масштабні втрати для економіки РФ?

На місці інциденту у Нижньокамську, який стався 31 березня, прибули 150 пожежників та працюють 54 спецмашин, ідеться у дописі пресслужби російської компанії. Тим часом у Telegram-каналі Exilenova+ з'явились фото та відео з цеху "Нижнекамскнефтехим", пошкодженого вибухом. На відео — виробниче приміщення, у якому знесло дах та повністю пошкоджене устаткування.

О 16 год 31 березня представники "Сибур" заявили, що пожежникам вдалось локалізувати займання в цеху виробничого підприємства. Також офіційно озвучили причину інциденту — начебто стався "збій у роботі устаткування". Наголошується, що повітря без забруднень, оскільки регулярно беруть проби та перевіряють.

Тим часом у Telegram-каналі OSINTерів "КиберБорошно" уточнили, що вибух стався на території промислової зони №1, у якій працював вузол дегазації крихти каучуку. У вказаному цеху, серед іншого, виділяли та сушили сировину. Також зауважується, що потужний вибух міг серйозно пошкодити вузол, який є "одним з ключових етапів підготовки каучуку перед подальшим транспортуванням". До всього, аналітики уточнили точку вибуху — 55.611788,51.924576.

На Google maps бачимо, що за 200 м на північний захід — будівля цеху "Ремонтно-механический завод Нижнекамскнефтехим", а західніше на 80 м — дві градирні. Вибух стався на території хімічного підприємства площею 22 кв. км.

Вибух у РФ — уточнені координати займання на "Нижнекамскнефтехим" 31 березня Фото: Google Maps

Вибух у РФ — що сталось у Нижньокамську

Зазначимо, вдень 31 березня у мережі повідомили про гучний вибух у Нижньокамську, розташованому у Татарстані у РФ на відстані 1200 км від України. У місцевих пабліках повідомили про масштабну пожежу та опублікували стовпи диму над підприємством. Міський голова підтвердив вибух та повідомив, що палає на хімзаводі "Нижнекамскнефтехим". Підприємство є найбільшим у РФ виробником міцного каучуку для шин вантажівок та єдиний має сертифікат на постачання антифризу для ЗС РФ. До всього, завод є найбільшим виробником каучуку: 50% на ринку РФ та 43% у світі.

Тим часом на "Нижнекамскнефтехим" вже ставались інциденти через безпричинні поломки обладнання. Попередній такий випадок стався у 2024 році: постраждало кілька росіян-працівників підприємства, яке перебуває під санкціями України та партнерів.

Нагадуємо, 31 березня було гучно у порту Усть-Луги, оскільки дрони вчетверте атакували нафтовий термінал на балтійському узбережжі РФ. У відповідь на тиждень систематичних ударів по північнозахідних портах з'явилась заява речник Кремля Дмитра Пєскова, який пригрозив Україні та іншим країнам регіону.