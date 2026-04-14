У Казані стався вибух на пороховому заводі: спалахнула пожежа, є постраждалі (фото, відео)

У Казані стався вибух у районі порохового заводу, після чого виникла пожежа. Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки та значну кількість техніки екстренних служб, що прямувала в напрямку підприємства.

Як повідомляє Telegram-канал Exilenova+, інцидент стався на території Казанського порохового заводу, після чого рятувальні служби одразу розпочали роботу на місці події.

Очевидці зазначають, що перед пожежею було чути кілька потужних вибухів. Згодом у район підприємства почали масово прибувати пожежні підрозділи та бригади швидкої допомоги. Факт вибуху також підтвердило російське видання ASTRA, яке повідомило, що Казанський пороховий завод є оборонним підприємством, розташованим у Кіровському районі Казані. Зокрема, воно спеціалізується на виробництві пороху для стрілецької та артилерійської зброї, входить до переліку стратегічно важливих підприємств Росії та має історію, що бере початок у XVIII столітті.

Місцеві Telegram-канали також інформують, що внаслідок пожежі на території заводу могло статися часткове обвалення промислових конструкцій. Попередньо причину інциденту розглядають як техногенну. Відомо про постраждалих, яким наразі надають необхідну медичну допомогу.

У пресслужбі керівництва Татарстану повідомили, що всі екстрені служби були оперативно залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Також зазначається, що виробничий процес на підприємстві не зупиняли, а загрози для життя та здоров’я працівників немає.

Нагадаємо, що наприкінці березня на російському хімічному підприємстві "Нижнекамскнефтехим" стався потужний вибух, унаслідок якого загинули троє людей і ще 72 працівники дістали поранення. Ба більше, на місці інфиденту спалахнула масштабна пожежа, яка охопила значну територію підприємства та тривалий час не могла бути повністю локалізована.

Раніше Фокус писав, що "шахедоподібні дрони" мінімум двічі атакували стратегічні об'єкти Російської Федерації біля міста Альметьєвськ у Татарстані. За словами чиновників, атака була спрямована на "виробничі потужності".