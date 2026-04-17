Угроза теракта в Лондоне: полиция закрыла сады у дворца принца Уильяма (видео)

Полиция закрыла Кенсингтонские сады в центре Лондона после того, как исламистская террористическая ячейка заявила о запуске беспилотников с "радиоактивными и канцерогенными материалами" в сторону посольства Израиля.

В парке у Кенсингтонского дворца были замечены сотрудники полиции в защитных костюмах и противогазах, которые проверяли весь мусор и урны. Это произошло после того, как группировка "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия", заявила, что направила два беспилотника, перевозивших "радиоактивные и опасные канцерогенные материалы", в сторону расположенного неподалеку израильского посольства, пишет Daily Mail.

Угроза теракта в Лондоне

Сегодня утром ворота Кенсингтонских садов были закрыты, и публике были вывешены таблички, информирующие о том, что парк закрыт.

"Опасная ситуация — вход воспрещен", — гласила надпись на знаке.

"В качестве меры предосторожности некоторые из направленных на место сотрудников полиции носят защитную одежду. Мы понимаем, что это может вызвать беспокойство у местных жителей и общественности в целом. Мы не считаем, что на данном этапе существует какая-либо повышенная угроза общественной безопасности, но настоятельно призываем людей избегать этого района, пока сотрудники полиции выполняют свою работу. Установлены кордоны, и доступ в сады и прилегающую территорию для публики закрыт", — сообщили в лондонской полиции.

"Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия" заявила о дронах с радиоактивными материалами Фото: The Sun

В видеоролике, опубликованном группировкой, двое людей в белых защитных костюмах управляют дронами с логотипом организации, которые взлетают в вечернее небо.

В заявлении лондонской полиции говорится, что сотрудники контртеррористического подразделения "осведомлены" о заявлениях, но при этом посольство не подвергалось нападению.

Ролик опубликованный "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия"

Группировка "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия" взяла на себя ответственность за ряд инцидентов, произошедших с начала конфликта между США, Израилем и Ираном, включая поджог машин скорой помощи, принадлежащих еврейской благотворительной организации.

Дрон, который якобы отправили в посольство Израиля Фото: Соцсети

Она также взяла на себя ответственность за недавние попытки поджога синагоги в Финчли и иранского телеканала в Уэмбли, критикующего режим.

В своем видеоролике группа заявила, что "перешла ко второму этапу операций".

Считается, что эта группировка связана с иранскими прокси-группировками и взяла на себя ответственность за инциденты в Европе в последние месяцы.

Ее эмблема, изображающая поднятую руку с винтовкой, направленной вправо, и слегка размытый на заднем плане земной шар, очень похожа на эмблемы Корпуса стражей исламской революции, ливанской "Хезболлы" и иракской "Катаиб Хезболлы".

В исламской культуре правая рука обычно ассоциируется с божественной милостью, честью и праведностью.

Напомним, на 10 день войны в Иране в Тегеране заявили, что активируют "спящих агентов" по всему миру.

Ранее высокопоставленный священнослужитель Ирана издал фетву, призывающую всех мусульман отомстить за "кровь мученика Хаменеи". Насер Макарем Ширази издал официальный религиозный указ, в котором утверждалось, что все мусульмане обязаны отомстить за Хаменеи. Ширази заявил, что США и Израиль являются "главными виновниками этого преступления".