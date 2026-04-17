Загроза теракту в Лондоні: поліція закрила сади біля палацу принца Вільяма (відео)

Поліція закрила Кенсингтонські сади в центрі Лондона після того, як ісламістський терористичний осередок заявив про запуск дронів із "радіоактивними і канцерогенними матеріалами" в бік посольства Ізраїлю.

У парку біля Кенсингтонського палацу були помічені співробітники поліції в захисних костюмах і протигазах, які перевіряли все сміття і урни. Це сталося після того, як угруповання "Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія", заявило, що спрямувало два безпілотники, які перевозили "радіоактивні та небезпечні канцерогенні матеріали", у бік розташованого неподалік ізраїльського посольства, пише Daily Mail.

Загроза теракту в Лондоні

Сьогодні вранці ворота Кенсингтонських садів були зачинені, і публіці вивісили таблички, що інформують про те, що парк закритий.

"Небезпечна ситуація — вхід заборонено", — свідчив напис на знаку.

"Як запобіжний захід деякі з направлених на місце співробітників поліції носять захисний одяг. Ми розуміємо, що це може викликати занепокоєння у місцевих жителів і громадськості загалом. Ми не вважаємо, що на цьому етапі існує будь-яка підвищена загроза громадській безпеці, але настійно закликаємо людей уникати цього району, поки співробітники поліції виконують свою роботу. Встановлено кордони, і доступ до садів і прилеглої території для публіки закрито", — повідомили в лондонській поліції.

"Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія" заявила про дрони з радіоактивними матеріалами Фото: The Sun

У відеоролику, опублікованому угрупованням, двоє людей у білих захисних костюмах керують дронами з логотипом організації, які злітають у вечірнє небо.

У заяві лондонської поліції йдеться про те, що співробітники контртерористичного підрозділу "обізнані" про заяви, але водночас посольство не зазнавало нападу.

Ролик опублікований "Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія"

Угруповання "Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія" взяло на себе відповідальність за низку інцидентів, які сталися від початку конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, включно з підпалом машин швидкої допомоги, які належать єврейській благодійній організації.

Дрон, який нібито відправили в посольство Ізраїлю Фото: Соцсети

Вона також взяла на себе відповідальність за нещодавні спроби підпалу синагоги у Фінчлі та іранського телеканалу у Вемблі, який критикує режим.

У своєму відеоролику група заявила, що "перейшла до другого етапу операцій".

Вважають, що це угруповання пов'язане з іранськими проксі-угрупованнями і взяло на себе відповідальність за інциденти в Європі останніми місяцями.

Її емблема, що зображає підняту руку з гвинтівкою, спрямованою праворуч, і злегка розмиту на задньому плані земну кулю, дуже схожа на емблеми Корпусу вартових ісламської революції, ліванської "Хезболли" та іракської "Катаїб Хезболли".

В ісламській культурі права рука зазвичай асоціюється з божественною милістю, честю і праведністю.

Нагадаємо, на 10 день війни в Ірані в Тегерані заявили, що активують "сплячих агентів" по всьому світу.

Раніше високопоставлений священнослужитель Ірану видав фетву, що закликає всіх мусульман помститися за "кров мученика Хаменеї". Насер Макарем Ширазі видав офіційний релігійний указ, у якому стверджувалося, що всі мусульмани зобов'язані помститися за Хаменеї. Ширазі заявив, що США та Ізраїль є "головними винуватцями цього злочину".