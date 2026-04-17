10-й год подряд: назван самый чистый аэропорт в мире (фото)
Международная организация по рейтингу воздушного транспорта Skytrax, основатель ежегодной премии World Airport Awards, назвала самые чистые аэропорты в мире.
В рамках определения победителей результаты были разделены на две категории: одна охватывает все аэропорты мира, а другая — аэропорты с пассажиропотоком 30 миллионов человек в год или меньше, сообщает ресурс TimeOut.
Безусловным лидером уже десятый год подряд стал международный аэропорт Ханеда (HND). Это — один из двух крупнейших аэропортов Токио, расположенный всего в 15 км к югу от центра города в районе Ота. Он обслуживает преимущественно внутренние рейсы, но после открытия нового терминала в 2010 году стал главным международным хабом, обеспечивая удобный и быстрый доступ к столице Японии.
Аэропорт неизменно удерживает первое место по чистоте благодаря безупречно чистым сиденьям и удобствам, передовым технологиям уборки и отзывчивому персоналу.
Ханеда также неизменно входит в число лучших аэропортов мира в целом и в этом году занял третье место.
Аэропорт Сеула Инчхон уверенно занял второе место как по чистоте, так и по общему качеству аэропортов в этом году, в то время как сингапурский аэропорт Чанги, во всей своей зеленой красе, занял третье место по чистоте, но сумел сохранить первое место второй год подряд (и 15-й год в целом) как лучший аэропорт в мире.
Япония также взяла первые три места в категории малых аэропортов. Первое место занял аэропорт Нью-Титосэ на Хоккайдо, за ним следуют Сентрэйр Нагоя в заливе Исе и аэропорт Фукуока на острове Кюсю.
10 самых чистых аэропортов мира:
- Ханеда (Токио, Япония);
- Инчхон (Сеул, Южная Корея);
- Чанги (Сингапур);
- Нарита (Токио);
- Гонконг;
- Тайвань-Таоюань;
- Кансай (Осака, Япония);
- Цюрих (Швейцария);
- Хунцяо (Шанхай, Китай);
- Фьюмичино (Рим. Италия)
10 самых чистых аэропортов мира с пассажиропотоком до 30 миллионов человек:
- Нью-Титосэ (Япония);
- Чубу Сентрейр (Нагоя, Япония)
- Фукуока (Япония);
- Бахрейн;
- Итами (Осака, Япония)
- Брисбен (Австралия);
- Камран (Вьетнам);
- Хельсинки-Вантаа (Финляндия);
- Маскат (Оман);
- Аэропорт имени Уильяма П. Хобби (Хьюстон, США).
