10-й год подряд: назван самый чистый аэропорт в мире (фото)

Международная организация по рейтингу воздушного транспорта Skytrax, основатель ежегодной премии World Airport Awards, назвала самые чистые аэропорты в мире.

В рамках определения победителей результаты были разделены на две категории: одна охватывает все аэропорты мира, а другая — аэропорты с пассажиропотоком 30 миллионов человек в год или меньше, сообщает ресурс TimeOut.

Безусловным лидером уже десятый год подряд стал международный аэропорт Ханеда (HND). Это — один из двух крупнейших аэропортов Токио, расположенный всего в 15 км к югу от центра города в районе Ота. Он обслуживает преимущественно внутренние рейсы, но после открытия нового терминала в 2010 году стал главным международным хабом, обеспечивая удобный и быстрый доступ к столице Японии.

Аэропорт неизменно удерживает первое место по чистоте благодаря безупречно чистым сиденьям и удобствам, передовым технологиям уборки и отзывчивому персоналу.

Ханеда также неизменно входит в число лучших аэропортов мира в целом и в этом году занял третье место.

Аэропорт Сеула Инчхон уверенно занял второе место как по чистоте, так и по общему качеству аэропортов в этом году, в то время как сингапурский аэропорт Чанги, во всей своей зеленой красе, занял третье место по чистоте, но сумел сохранить первое место второй год подряд (и 15-й год в целом) как лучший аэропорт в мире.

Япония также взяла первые три места в категории малых аэропортов. Первое место занял аэропорт Нью-Титосэ на Хоккайдо, за ним следуют Сентрэйр Нагоя в заливе Исе и аэропорт Фукуока на острове Кюсю.

10 самых чистых аэропортов мира:

Ханеда (Токио, Япония);

Инчхон (Сеул, Южная Корея);

Чанги (Сингапур);

Нарита (Токио);

Гонконг;

Тайвань-Таоюань;

Кансай (Осака, Япония);

Цюрих (Швейцария);

Хунцяо (Шанхай, Китай);

Фьюмичино (Рим. Италия)

10 самых чистых аэропортов мира с пассажиропотоком до 30 миллионов человек:

Нью-Титосэ (Япония);

Чубу Сентрейр (Нагоя, Япония)

Фукуока (Япония);

Бахрейн;

Итами (Осака, Япония)

Брисбен (Австралия);

Камран (Вьетнам);

Хельсинки-Вантаа (Финляндия);

Маскат (Оман);

Аэропорт имени Уильяма П. Хобби (Хьюстон, США).

