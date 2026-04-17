10-й рік поспіль: названо найчистіший аеропорт у світі (фото)

Міжнародна організація з рейтингу повітряного транспорту Skytrax, засновник щорічної премії World Airport Awards, назвала найчистіші аеропорти у світі.

У рамках визначення переможців результати були розділені на дві категорії: одна охоплює всі аеропорти світу, а інша — аеропорти з пасажиропотоком 30 мільйонів осіб на рік або менше, повідомляє ресурс TimeOut.

Безумовним лідером уже десятий рік поспіль став міжнародний аеропорт Ханеда (HND). Це — один із двох найбільших аеропортів Токіо, розташований усього за 15 км на південь від центру міста в районі Ота. Він обслуговує переважно внутрішні рейси, але після відкриття нового терміналу 2010 року став головним міжнародним хабом, забезпечуючи зручний і швидкий доступ до столиці Японії.

Аеропорт незмінно утримує перше місце за чистотою завдяки бездоганно чистим сидінням і зручностям, передовим технологіям прибирання та чуйному персоналу.

Ханеда також незмінно входить до числа найкращих аеропортів світу загалом і цього року посів третє місце.

Аеропорт Сеула Інчхон впевнено посів друге місце як за чистотою, так і за загальною якістю аеропортів цього року, в той час як сінгапурський аеропорт Чангі, в усій своїй зеленій красі, посів третє місце за чистотою, але зумів зберегти перше місце другий рік поспіль (і 15-й рік загалом) як найкращий аеропорт у світі.

Японія також взяла перші три місця в категорії малих аеропортів. Перше місце посів аеропорт Нью-Тітосе на Хоккайдо, за ним ідуть Сентрейр Нагоя в затоці Ісе та аеропорт Фукуока на острові Кюсю.

10 найчистіших аеропортів світу:

Ханеда (Токіо, Японія);

Інчхон (Сеул, Південна Корея);

Чангі (Сінгапур);

Наріта (Токіо);

Гонконг;

Тайвань-Таоюань;

Кансай (Осака, Японія);

Цюрих (Швейцарія);

Хунцяо (Шанхай, Китай);

Фьюмічіно (Рим. Італія)

10 найчистіших аеропортів світу з пасажиропотоком до 30 мільйонів осіб:

Нью-Тітосе (Японія);

Чубу Сентрейр (Нагоя, Японія)

Фукуока (Японія);

Бахрейн;

Ітамі (Осака, Японія)

Брісбен (Австралія);

Камрань (В'єтнам);

Гельсінкі-Вантаа (Фінляндія);

Маскат (Оман);

Аеропорт імені Вільяма П. Хоббі (Х'юстон, США).

