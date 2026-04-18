Президент Польши попал в курьезную ситуацию: у него выпал снюс во время прямого эфира (видео)

Во время прямого эфира с президентом Польши Каролем Навроцким на канале Channel Zero, из кармана политика выпал пакетик снюса. Журналист Роберт Мазурек поднял табачный продукт и отдал его главе государства, после чего оба рассмеялись.

Президент Польши Кароль Навроцкий оказался в забавной ситуации, отвечая на вопрос телезрителя о законодательных инициативах по запрету снюса. Об этом сообщает издание Wprost.

Зрителя интересовало, подпишет ли Навроцкий правительственный закон, запрещающий использование бездымного табака, на что политик ответил, что это было бы сложное решение, поскольку сам президент использует снюс.

Во время разговора из кармана Навроцкого случайно выпал снюс, после чего ведущий Роберт Мазурек поднял пакетик и отдал его хозяину. Глава государства спрятал потерю в карман и оба участника ситуации рассмеялись.

Что такое снюс

Снюс — табачное изделие, которое помещается под верхнюю губу, где никотин и другие химические вещества всасываются через слизистые оболочки. Снюс рекламируются "более безопасная" альтернатива традиционным сигаретам, они не требуют горения, что исключает вдыхание табачного дыма. В 1 снюсе содержится около 50–60 мг никотина, что может вызвать сильную зависимость. При этом в "обычной" сигарете, как правило, около 10–20 мг никотина.

Відео дня

Напомним, в мае 2025 года еще кандидат в президенты Кароль Навроцкий употреблял снюс во время публичных дебатов со своим конкурентом Рафалом Тшасковским .

В сентябре Кароль Навроцкий закинул снюс под губу на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, вызвав тем самым бурную реакцию среди польской оппозиции.