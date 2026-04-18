Президент Польщі потрапив у курйозну ситуацію: у нього випав снюс під час прямого ефіру (відео)

Під час прямого ефіру з президентом Польщі Каролем Навроцьким на каналі Channel Zero, з кишені політика випав пакетик снюсу. Журналіст Роберт Мазурек підняв тютюновий продукт і віддав його главі держави, після чого обидва розсміялися.

Президент Польщі Кароль Навроцький опинився в кумедній ситуації, відповідаючи на запитання телеглядача про законодавчі ініціативи щодо заборони снюсу. Про це повідомляє видання Wprost.

Глядача цікавило, чи підпише Навроцький урядовий закон, що забороняє використання бездимного тютюну, на що політик відповів, що це було б складне рішення, оскільки сам президент використовує снюс.

Під час розмови з кишені Навроцького випадково випав снюс, після чого ведучий Роберт Мазурек підняв пакетик і віддав його господареві. Глава держави сховав згубу в кишеню і обидва учасники ситуації розсміялися.

Що таке снюс

Снюс — тютюновий виріб, який поміщається під верхню губу, де нікотин та інші хімічні речовини всмоктуються через слизові оболонки. Снюс рекламують як "безпечнішу" альтернативу традиційним сигаретам, вони не потребують горіння, що виключає вдихання тютюнового диму. В 1 снюсі міститься близько 50-60 мг нікотину, що може викликати сильну залежність. При цьому у "звичайній" сигареті, як правило, близько 10-20 мг нікотину.

Нагадаємо, у травні 2025 року ще кандидат у президенти Кароль Навроцький вживав снюс під час публічних дебатів зі своїм конкурентом Рафалом Тшасковським.

У вересні Кароль Навроцький закинув снюс під губу на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, викликавши тим самим бурхливу реакцію серед польської опозиції.