Станет самым высоким зданием города: компания Трампа возведет 70-этажную башню Trump Power на Кавказе, — WSJ

Семейная компания президента США Дональда Трампа Trump Organization построит многофункциональный комплекс из 70 этажей в столице Грузии Тбилиси.

Небоскреб под названием Trump Tower Tbilisi, который возведет компания Трампа, станет самым высоким зданием в городе. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Над проектом работает архитектурное бюро Gensler при поддержке консорциума, в который входят грузинская компания по недвижимости Archi Group и Biograpi Living. В проекте также участвует девелоперская компания Sapir Organization из Нью-Йорка, которая в прошлом была партнером главы Белого дома.

Планируется, что башня будет состоять из роскошных жилых помещений. Также здесь разместятся гостиничная инфраструктура и торговые площади.

WSJ отметило, что во время второй каденции семейная компания Трампа все больше делает ставку на международные соглашения.

Агентство Reuters, освещая эту новость, напомнило, что в феврале Trump Organization подписала аналогичное соглашение о строительстве своей первой башни в Австралии в рамках проекта стоимостью более миллиарда долларов США.

Сама семейная компания Трампа в январе объявила, что инвестиции, активы и бизнес-интересы президента будут переданы в траст, которым будут управлять его дети. Сам политик в дальнейшем якобы не будет участвовать в повседневной деятельности или принятии решений.

