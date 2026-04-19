Стане найвищою будівлею міста: компанія Трампа зведе 70-поверхову вежу Trump Power на Кавказі, — WSJ

Сімейна компанія президента США Дональда Трампа Trump Organization побудує багатофункціональний комплекс із 70 поверхів у столиці Грузії Тбілісі.

Хмарочос під назвою Trump Tower Tbilisi, який зведе компанія Трампа, стане найвищою будівлею у місті. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Над проєктом працює архітектурне бюро Gensler за підтримки консорціуму, до якого входять грузинська компанія з нерухомості Archi Group і Biograpi Living. У проєкті також бере участь девелоперська компанія Sapir Organization з Нью-Йорку, яка у минулому була партнером глави Білого дому.

Планується, що вежа складатиметься з розкішних житлових приміщень. Також тут розмістяться готельна інфраструктура та торгові площі.

WSJ зауважило, що під час другої каденції сімейна компанія Трампа дедалі більше робить ставку на міжнародні угоди.

Відео дня

Агентство Reuters, висвітлюючи цю новину, нагадало, що у лютому Trump Organization підписала аналогічну угоду про будівництво своєї першої вежі в Австралії у межах проєкту вартістю понад мільярд доларів США.

Сама сімейна компанія Трампа у січні оголосила, що інвестиції, активи та бізнес-інтереси президента будуть передані до трасту, яким керуватимуть його діти. Сам політик надалі нібито не братиме участі у повсякденній діяльності чи прийнятті рішень.

