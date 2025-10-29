Трамп запускає "Золотий купол": чи захистить він США від міжконтинентальних ракет

Президент США Дональд Трамп заявив про намір побудувати космічний протиракетний щит "Золотий купол", який має змінити підхід країни до національної безпеки. Ініціатива, що реалізується у Сполучених Штатах, може стати найдорожчим оборонним проєктом в історії та радикально переформатувати військову доктрину.

Як повідомляє The Washington Post, рішення про створення протиракетного комплексу було ухвалено після січневого наказу Пентагону розробити щит, частина якого розміщуватиметься у космосі. Трамп заявив, що система буде готова до кінця його президентського терміну та коштуватиме $175 млрд (7 трлн 193 млрд грн). Президент наголосив, що "Золотий купол" стане майже стовідсотковим захистом, який "назавжди покладе край ракетній загрозі" для США.

"Золотий купол" Трампа

Аналітики оборони та бюджету прогнозують, що фактичні витрати можуть зрости до трильйона доларів або більше, а реалізація триватиме щонайменше десять років.

Зміна військової доктрини та ризики ескалації

За оцінками експертів, "Золотий купол" здатний змінити підхід США до стримування та посилити мілітаризацію космосу. Проєкт порівнюють із програмою створення атомної бомби у роки Другої світової війни та місіями "Аполлон".

"Золотий купол може бути найнебезпечнішою ідеєю, яку коли-небудь пропонував Трамп, і це про щось говорить", — сказав член Комітету збройних сил Палати представників Сет Моултон.

Прихильники ініціативи вказують, що світ зіткнувся з швидким зростанням ракетних загроз, а технологічний прогрес робить можливим відродження підходів, подібних до Стратегічної оборонної ініціативи Рейгана.

Зовнішні загрози та реакція світу

За даними американської розвідки, Китай і Росія активно розширюють свої арсенали. Обидві країни додають міжконтинентальні ракети та розробляють гіперзвукові системи, здатні до маневрування на надзвукових швидкостях.

Китайська сторона попередила, що створення глобальної ПРО "може перетворити космос на зону бойових дій та створити нову гонку озброєнь". Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила: "Ми закликаємо США відмовитися від розробки та розгортання глобальної системи протиракетної оборони та зміцнити стратегічну довіру між державами".

Фінансування та учасники проєкту

Цього року США виділили $25 млрд (1 трлн 27 млрд грн) як стартові інвестиції у програму. За словами керівника проєкту протиракетної оборони Центру стратегічних та міжнародних досліджень Тома Карако, це "авансовий внесок, який має компенсувати роки прогалин".

На контракт претендують ключові американські оборонні компанії — Lockheed Martin, L3 Harris, Booz Allen Hamilton — а також технологічні корпорації на кшталт Anduril, Palantir і SpaceX.

Голова космічних операцій Космічних сил Ченс Зальцман заявив: "Якщо ми хочемо ефективно використовувати космос, ми повинні бути готові боротися за нього".

Проблеми чинних систем захисту

Нинішня "наземна система оборони середньої дальності" включає лише 44 ракети-перехоплювачі у Каліфорнії та на Алясці. Вона розрахована на нейтралізацію невеликої кількості ракет, переважно з Північної Кореї, та не здатна стримати удар Росії чи Китаю.

"Золотий купол" Трампа

За даними Американського фізичного товариства, за 20 років успішність випробувань перехоплювачів становила лише 55 відсотків, а багато тестів проводилися у сприятливих умовах.

Концепція космічних перехоплювачів

Трампівський "Золотий купол" передбачає розгортання тисяч супутників-перехоплювачів на низькій орбіті, які мають знищувати ракети у фазі розгону. Експерти порівнюють цю технологію з оновленою версією програми "Блискучі камінці" часів Рейгана.

"Золотий купол" Трампа

Сучасні космічні технології роблять ідею технічно досяжнішою. Наприклад, SpaceX вже експлуатує понад 8 тисяч супутників Starlink та здійснила більш ніж 130 запусків минулого року.

"Фізика не змінилася, але витрати на запуск стали значно нижчими", — зазначив Клейтон Своуп із Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Масштабні розрахунки та технічні обмеження

За оцінкою аналітиків, для гарантії перехоплення однієї ракети під час фази розгону потрібно близько 950 перехоплювачів на орбіті. Для атаки десятьма ракетами — вже 9500.

Американське фізичне товариство оцінює, що для відбиття удару з 10 МБР знадобиться близько 16 тисяч супутників.

"Вам потрібно набагато більше перехоплювачів, ніж ракет, — і це стає практично нездійсненним", — сказав старший науковий співробітник AEI Тодд Гаррісон.

Стратегічні наслідки

Колишній заступник помічника міністра оборони з питань космічної політики Дуг Ловерро зазначив, що навіть значне нарощування наземних систем не забезпечить США повного захисту.

"Усім відомо, що ми не зможемо перехопити масований удар. Питання в тому, від скількох ракет ми повинні захищатися, щоб стримати потенційного противника?", — сказав він.

Нагадаємо, що протягом десятиліть США дотримувалися принципу взаємно гарантованого знищення, який передбачав неминучу контратаку у разі ядерного удару. Як повідомлялося, розвиток ракетних програм у Китаї, Росії, Північній Кореї та Ірані стимулював Вашингтон повернутися до ідеї масштабної протиракетної оборони, яка тепер реалізується під назвою "Золотий купол".

