Трамп запускает "Золотой купол": защитит ли он США от межконтинентальных ракет

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении построить космический противоракетный щит "Золотой купол", который должен изменить подход страны к национальной безопасности. Инициатива, реализуемая в Соединенных Штатах, может стать самым дорогим оборонным проектом в истории и радикально переформатировать военную доктрину.

Как сообщает The Washington Post, решение о создании противоракетного комплекса было принято после январского приказа Пентагона разработать щит, часть которого будет размещаться в космосе. Трамп заявил, что система будет готова к концу его президентского срока и будет стоить $175 млрд (7 трлн 193 млрд грн). Президент подчеркнул, что "Золотой купол" станет почти стопроцентной защитой, которая "навсегда положит конец ракетной угрозе" для США.

"Золотой купол" Трампа Фото: Скриншот

Аналитики обороны и бюджета прогнозируют, что фактические расходы могут вырасти до триллиона долларов или более, а реализация продлится не менее десяти лет.

Изменение военной доктрины и риски эскалации

По оценкам экспертов, "Золотой купол" способен изменить подход США к сдерживанию и усилить милитаризацию космоса. Проект сравнивают с программой создания атомной бомбы в годы Второй мировой войны и миссиями "Аполлон".

"Золотой купол может быть самой опасной идеей, которую когда-либо предлагал Трамп, и это о чем-то говорит", — сказал член Комитета вооруженных сил Палаты представителей Сет Моултон.

Сторонники инициативы указывают, что мир столкнулся с быстрым ростом ракетных угроз, а технологический прогресс делает возможным возрождение подходов, подобных Стратегической оборонной инициативе Рейгана.

Внешние угрозы и реакция мира

По данным американской разведки, Китай и Россия активно расширяют свои арсеналы. Обе страны добавляют межконтинентальные ракеты и разрабатывают гиперзвуковые системы, способные к маневрированию на сверхзвуковых скоростях.

Китайская сторона предупредила, что создание глобальной ПРО "может превратить космос в зону боевых действий и создать новую гонку вооружений". Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила: "Мы призываем США отказаться от разработки и развертывания глобальной системы противоракетной обороны и укрепить стратегическое доверие между государствами".

Финансирование и участники проекта

В этом году США выделили $25 млрд (1 трлн 27 млрд грн) в качестве стартовых инвестиций в программу. По словам руководителя проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований Тома Карако, это "авансовый взнос, который должен компенсировать годы пробелов".

На контракт претендуют ключевые американские оборонные компании — Lockheed Martin, L3 Harris, Booz Allen Hamilton — а также технологические корпорации вроде Anduril, Palantir и SpaceX.

Глава космических операций Космических сил Ченс Зальцман заявил: "Если мы хотим эффективно использовать космос, мы должны быть готовы бороться за него".

Проблемы действующих систем защиты

Нынешняя "наземная система обороны средней дальности" включает лишь 44 ракеты-перехватчики в Калифорнии и на Аляске. Она рассчитана на нейтрализацию небольшого количества ракет, преимущественно из Северной Кореи, и не способна сдержать удар России или Китая.

"Золотой купол" Трампа

По данным Американского физического общества, за 20 лет успешность испытаний перехватчиков составляла лишь 55 процентов, а многие тесты проводились в благоприятных условиях.

Концепция космических перехватчиков

Трамповский "Золотой купол" предусматривает развертывание тысяч спутников-перехватчиков на низкой орбите, которые должны уничтожать ракеты в фазе разгона. Эксперты сравнивают эту технологию с обновленной версией программы "Блестящие камешки" времен Рейгана.

"Золотой купол" Трампа Фото: Скриншот

Современные космические технологии делают идею технически более достижимой. Например, SpaceX уже эксплуатирует более 8 тысяч спутников Starlink и осуществила более 130 запусков в прошлом году.

"Физика не изменилась, но затраты на запуск стали значительно ниже", — отметил Клейтон Своуп из Центра стратегических и международных исследований.

Масштабные расчеты и технические ограничения

По оценке аналитиков, для гарантии перехвата одной ракеты во время фазы разгона нужно около 950 перехватчиков на орбите. Для атаки десятью ракетами — уже 9500.

Американское физическое общество оценивает, что для отражения удара из 10 МБР понадобится около 16 тысяч спутников.

"Вам нужно гораздо больше перехватчиков, чем ракет, — и это становится практически невыполнимым", — сказал старший научный сотрудник AEI Тодд Гаррисон.

Стратегические последствия

Бывший заместитель помощника министра обороны по вопросам космической политики Дуг Ловерро отметил, что даже значительное наращивание наземных систем не обеспечит США полной защиты.

"Всем известно, что мы не сможем перехватить массированный удар. Вопрос в том, от скольких ракет мы должны защищаться, чтобы сдержать потенциального противника?", — сказал он.

Напомним, что на протяжении десятилетий США придерживались принципа взаимно гарантированного уничтожения, который предусматривал неизбежную контратаку в случае ядерного удара. Как сообщалось, развитие ракетных программ в Китае, России, Северной Корее и Иране стимулировало Вашингтон вернуться к идее масштабной противоракетной обороны, которая теперь реализуется под названием "Золотой купол".

