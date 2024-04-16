Lockheed Martin отримав контракт на 17 млрд для розробки перехоплювачів нового покоління

Протиракетна оборона США отримає новітні технології, щоб перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети.

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Агенція протиракетної оборони США оголосила про те, що Lockheed Martin виграла контракт на 17 млрд доларів, щоб розробити перехоплювач міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). Про це повідомляє Reuters.

15 квітня Агенція протиракетної оборони оголосила, що Lockheed Martin створить перехоплювач наступного покоління. Програма спрямована на ураження загроз міжконтинентальних балістичних ракет і майбутніх технологічних загроз з боку КНДР та Ірану.

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Багаторічний контракт передбачає розробку перехоплювача для модернізації програми протиракетної оборони Ground-Based Midcourse Defense. США планують захищатися від МБР за допомогою мережі радарів, перехоплювачів та іншого озброєння. Очікується, що перший перехоплювач надійде в стрій у 2028 році.

Наразі Lockheed Martin перебуває на стадії розробки технологій. Для цього залучаються цифрові технології, відкрита архітектура та інші гнучкі методи. Розробка самого продукту розпочнеться у травні 2024 року. У планах військових закупити 20 перехоплювачів і розташувати їх на Алясці у Форт-Грілі.

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"Цифровий двійник кожного перехоплювача надає нам важливі дані, унікальні для кожної одиниці, що допомагає нам моделювати характеристики і оцінювати готовність", — зазначає оборонний гігант.

Нагадаємо, 12 квітня в Lockheed Martin оголосили про деталі нової гіперзвукової ракети Mako.

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