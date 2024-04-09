У США провели одночасний пуск чотирьох протикорабельних ракет LRASM сімейства AGM-158

У Lockheed Martin заявили, що цей випробувальний запуск є "історичним". На думку експертів, LRSAM стане вирішальним інструментом для майбутніх операцій як у відкритому океані, так і в прибережній зоні завдяки своїй дальності.

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ВМС США в партнерстві з компанією Lockheed Martin 3 квітня успішно провели льотні випробування крилатих протикорабельних ракет великої дальності (LRSAM) із сімейства AGM-158 C-3. Щоб продемонструвати високу вражаючу здатність зброї одночасно було запущено чотири ракети. Про це повідомляє пресслужба Lockheed Martin.

Випробування проводилися у водах штату Флорида в рамках 12-го інтегрованого випробування (ITE-12). За словами розробників, проведений пуск LRSAM є "історичним", а запуск відразу чотирьох зразків став своєрідним "випускним іспитом" для останньої модифікації ракет.

Також повідомляється, що дане озброєння забезпечує можливості, які не мають аналогів у сучасному арсеналі США в плані летальності, дальності та електронного захисту від сучасних засобів протидії за допомогою системи ESM, яка дає змогу виявляти прилеглі загрози та прокладати маршрути ухилення.

Протикорабельна ракета LRASM під крилом F-18

"Ми продовжуємо інвестувати в проєктування і розробку протикорабельних засобів LRASM, щоб забезпечити військовослужбовців безпековими рішеннями XXI століття, необхідними їм для виконання завдань і безпечного повернення додому", — заявила керівник програми LRASM Лісбет Фогельполь.

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Нова протикорабельна ракета належить до сімейства AGM-158 компанії Lockheed Martin і є розвитком перевіреної в боях ударної моделі JASSM класу "повітря-земля". Вона здатна виконувати завдання в різних погодних умовах і оснащена напівавтономною системою наведення — інерціальною навігаційною системою (INS) з підтримкою технології GPS, що забезпечує точність на великих відстанях після запуску. При цьому заявлена дальність LRSAM досягає 930 км, а маса бойової частини, яка являє собою проникаючий заряд осколково-фугасної дії, становить 454 кг.

"Ця зброя знижує залежність від платформ розвідки, спостереження і рекогно (ISR), мережевих каналів і GPS-навігації в умовах радіоелектронної боротьби", — стверджують розробники.

Зазначимо, що наразі ця ракета входить до арсеналу засобів ураження американських стратегічних бомбардувальників 1B Lancer і палубних літаків F/A-18E/F. Однак у перспективі кількість платформ-носіїв цього виду ракет може бути збільшено. Таким чином LRASM, призначена для ведення тактичного бою на великих відстанях, стане вирішальним інструментом для майбутніх операцій як у відкритому океані, так і в прибережній зоні завдяки своїй дальності.

Нагадаємо, наприкінці лютого ВПС США провели випробування свого літака F-35 Lightning II разом із безпілотниками в рамках програми Project Convergence Capstone 4. Фахівці оцінювали можливості сенсорів F-35 в альтернативному варіанті використання, а саме — в режимі дальнього радіолокаційного виявлення.