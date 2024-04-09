В США провели одновременный пуск четырех противокорабельных ракет LRASM семейства AGM-158

В Lockheed Martin заявили, что этот испытательный запуск является "историческим". По мнению экспертов, LRSAM станет решающим инструментом для будущих операций как в открытом океане, так и в прибрежной зоне благодаря своей дальности.

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ВМС США в партнерстве с компанией Lockheed Martin 3 апреля успешно провели летные испытания крылатых противокорабельных ракет большой дальности (LRSAM) из семейства AGM-158 C-3. Чтобы продемонстрировать высокую поражающую способность оружия одновременно были запущены четыре ракеты. Об этом сообщает пресс-служба Lockheed Martin.

Испытания проводились в водах штата Флорида в рамках 12-го интегрированного испытания (ITE-12). По словам разработчиков, проведенный пуск LRSAM является "историческим", а запуск сразу четырех образцов стал своеобразным "выпускным экзаменом" для последней модификации ракет.

Также сообщается, что данное вооружение обеспечивает возможности, не имеющих аналогов в современном арсенале США в плане летальности, дальности и электронной защиты от современных средств противодействия с помощью системы ESM, которая позволяет обнаруживать близлежащие угрозы и прокладывать маршруты уклонения.

Противокорабельная ракета LRASM под крылом F-18

"Мы продолжаем инвестировать в проектирование и разработку противокорабельных средств LRASM, чтобы обеспечить военнослужащих решениями безопасности XXI века, необходимыми им для выполнения задач и безопасного возвращения домой", — заявила руководитель программы LRASM Лисбет Фогельполь.

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Новая противокорабельная ракета относится к семейству AGM-158 компании Lockheed Martin и является развитием проверенной в боях ударной модели JASSM класса "воздух-земля". Она способна выполнять задачи в различных погодных условиях и оснащена полуавтономной системой наведения — инерциальной навигационной системой (INS) с поддержкой технологии GPS, обеспечивающей точность на больших расстояниях после запуска. При этом заявленная дальность LRSAM достигает 930 км, а масса боевой части, которая представляет собой проникающий заряд осколочно-фугасного действия, составляет 454 кг.

"Это оружие снижает зависимость от платформ разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), сетевых каналов и GPS-навигации в условиях радиоэлектронной борьбы", — утверждают разработчики.

Отметим, что в настоящее время данная ракета входит в арсенал средств поражения американских стратегических бомбардировщиков 1B Lancer и палубных самолетов F/A-18E/F. Однако в перспективе количество платформ-носителей данного вида ракет может быть увеличено. Таким образом LRASM, предназначенная для ведения тактического боя на больших расстояниях, станет решающим инструментом для будущих операций как в открытом океане, так и в прибрежной зоне благодаря своей дальности.

Напомним, в конце февраля ВВС США провели испытания своего самолета F-35 Lightning II вместе с беспилотниками в рамках программы Project Convergence Capstone 4. Специалисты оценивали возможности сенсоров F-35 в альтернативном варианте использования, а именно — в режиме дальнего радиолокационного обнаружения.