Фукусима снова будет под ударом: на Японию обрушится цунами из-за мощного землетрясения в океане

В Японии объявлено предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,4. Жителям прибрежных районов Хоккайдо и префектуры Иватэ рекомендовано эвакуироваться.

Власти Японии выпустили предупреждение о цунами и призвали население к эвакуации после того, как у северо-восточного побережья страны было зафиксировано землетрясение. Ожидается, что трехметровая волна цунами обрушится на префектуру Иватэ и некоторые районы Хоккайдо, зафиксированного в 16:53 по местному времени, пишет Daily Mail.

Японии угрожает цунами и повторные подземные толчки

Японские СМИ сообщили, что в течение следующего часа в Аомори, Мияги и Фукусиме также ожидаются цунами, хотя высота волн будет меньше.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине 10 км.

Сообщается, что землетрясение было настолько сильным, что ощущалось даже в Токио, который находится в сотнях километров.

В Японии произошло мощное землетрясение

Метеорологическое агентство Японии (JMA) предупредило жителей районов, расположенных вблизи водоемов, о необходимости эвакуироваться в безопасное место: "Немедленно эвакуируйтесь из прибрежных районов и речных зон в более безопасное место, например, на возвышенность или в эвакуационное здание". Также ожидаются повторные толчки.

Национальная метеорологическая служба США после землетрясения заявила, что цунами, как ожидается, не обрушится на Калифорнию, Аляску, Вашингтон или Орегон в Америке, а также не затронет Британскую Колумбию в Канаде.

Япония — одна из самых сейсмически активных стран мира, расположенная на стыке четырех основных тектонических плит вдоль западной границы Тихоокеанского "огненного кольца".

Архипелаг, где проживает около 125 миллионов человек, ежегодно испытывает примерно 1500 толчков, что составляет около 18 процентов всех землетрясений в мире.

В подавляющем большинстве случаев это незначительные землетрясения, хотя причиняемый ими ущерб варьируется в зависимости от места их возникновения и глубины залегания под поверхностью Земли.

В 2011 году землетрясение магнитудой 9,0 вызвало цунами, в результате которого погибли или пропали без вести 18 500 человек, а также произошла разрушительная авария на атомной электростанции Фукусима.

Напомним, 30 июля 2025 года на Камчатском полуострове на Дальнем Востоке России зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 8,8. Исследователи отмечают, что оно стало шестым по силе за всю историю наблюдений и самым сильным после землетрясения в Японии в 2011 году.

В прошлом году землетрясение магнитудой 8,8 вызвало цунами, охватившее весь Тихий океан — спутник впервые в истории получил первые изображения высокого разрешения.