Фукусіма знову буде під ударом: на Японію обрушиться цунамі через потужний землетрус в океані

В Японії оголошено попередження про цунамі після землетрусу магнітудою 7,4. Жителям прибережних районів Хоккайдо і префектури Івате рекомендовано евакуюватися.

Влада Японії випустила попередження про цунамі і закликала населення до евакуації після того, як біля північно-східного узбережжя країни було зафіксовано землетрус. Очікується, що триметрова хвиля цунамі обрушиться на префектуру Івате і деякі райони Хоккайдо, зафіксованого о 16:53 за місцевим часом, пише Daily Mail.

Японії загрожує цунамі та повторні підземні поштовхи

Японські ЗМІ повідомили, що протягом наступної години в Аоморі, Міягі та Фукусімі також очікуються цунамі, хоча висота хвиль буде меншою.

Епіцентр землетрусу знаходився в Тихому океані на глибині 10 км.

Повідомляється, що землетрус був настільки сильним, що відчувався навіть у Токіо, який розташований за сотні кілометрів.

В Японії стався потужний землетрус

Метеорологічне агентство Японії (JMA) попередило мешканців районів, розташованих поблизу водойм, про необхідність евакуюватися в безпечне місце: "Негайно евакуюйтеся з прибережних районів і річкових зон у безпечніше місце, наприклад, на височину або в евакуаційну будівлю". Також очікуються повторні поштовхи.

Національна метеорологічна служба США після землетрусу заявила, що цунамі, як очікується, не обрушиться на Каліфорнію, Аляску, Вашингтон або Орегон в Америці, а також не торкнеться Британської Колумбії в Канаді.

Японія — одна з найбільш сейсмічно активних країн світу, розташована на стику чотирьох основних тектонічних плит уздовж західного кордону Тихоокеанського "вогняного кільця".

Архіпелаг, де мешкає близько 125 мільйонів людей, щороку зазнає приблизно 1500 поштовхів, що становить близько 18 відсотків усіх землетрусів у світі.

У переважній більшості випадків це незначні землетруси, хоча заподіяна ними шкода варіюється залежно від місця їх виникнення і глибини залягання під поверхнею Землі.

У 2011 році землетрус магнітудою 9,0 спричинив цунамі, внаслідок якого загинули або пропали безвісти 18 500 осіб, а також сталася руйнівна аварія на атомній електростанції Фукусіма.

Нагадаємо, 30 липня 2025 року на Камчатському півострові на Далекому Сході Росії зафіксували потужний землетрус магнітудою 8,8. Дослідники зазначають, що він став шостим за силою за всю історію спостережень і найсильнішим після землетрусу в Японії 2011 року.

Минулого рокуземлетрус магнітудою 8,8 спричинив цунамі, що охопило весь Тихий океан — супутник уперше в історії отримав перші зображення високої роздільної здатності.