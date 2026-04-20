В Японии произошло землетрясение в 7,7 балла (видео)

У северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла, что повлекло предупреждения о возможности цунами высотой до трех метров и эвакуации.

По данным Японского метеорологического агентства (JMA), землетрясение, произошедшее в понедельник, 20 апреля, на глубине 20 километров примерно в 100 км от побережья префектуры Иватэ, зарегистрировалось в 5+ баллов по японской сейсмической шкале, а в некоторых районах префектур Аомори, Иватэ и Мияги — в 7 баллов, сообщает The Japan Times. В Токио и его окрестностях, где здания раскачивались несколько минут, уровень вибрации достиг 3 по японской шкале.

Такое землетрясение — достаточно сильное, чтобы затруднить передвижение людей и привести к обрушению неармированных бетонных стен. В агентстве предупредили, что цунами высотой 3 метра может нанести ущерб низменным районам, затопив здания и унеся с собой всех, кто окажется в зоне его воздействия.

Позже предупреждение было понижено до уровня консультативного предупреждения о цунами, в котором говорилось, что волны могут достигать одного метра.

Фото: The Japan Times

Несколько портовых городов, включая Оцути и Камаиси, сильно пострадавших от мощного землетрясения и цунами в 2011 году, ранее издали приказы об эвакуации 172 тысяч жителей. Всего в зоне потенциальной эвакуации – 182 муниципалитета от Хоккайдо до префектуры Тиба.

По меньшей мере один человек получил травмы в Аомори, к северу от префектуры Иватэ, в результате землетрясения, сообщило Агентство по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Мужчина в возрасте около 60 лет упав с лестницы в городе Хатинохе. В остальном информации о жертвах нет, а ущерб минимален.

Из-за подземных толчков движение скоростных поездов было приостановлено, а некоторые автомагистрали закрыты.

JMA с 2022 года использует систему, согласно которой в случае землетрясения магнитудой 7 у побережья Иватэ и Хоккайдо рассматривается возможность выпуска предупреждения о потенциально более сильном землетрясении — так называемого "предупреждения о последующем землетрясении" — с учетом аналогичных случаев в прошлом.

На пресс-конференции после землетрясения правительственный чиновник заявил, что, хотя обычно вероятность землетрясения магнитудой 8 или выше вдоль Японского и Курильского желобов в Тихом океане у северного побережья Японии в течение недели составляет около 0,1%, на этой неделе она будет выше и составит около 1%.

После землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего у побережья Санрику в 2015 году, через три дня произошло землетрясение магнитудой 6,5, а еще через пять дней – новое землетрясение магнитудой 6,4.

Вторичные последствия, такие как оползни, также вызывают опасения в ближайшие дни, поскольку на вторник в Хоккайдо и Аомори прогнозируются дожди.

Япония , расположенная в "Тихоокеанском огненном кольце" вулканов и океанических желобов, частично окружающих Тихоокеанский бассейн, является одной из самых сейсмоопасных стран мира, где землетрясения происходят как минимум каждые пять минут.

На этот регион приходится около 20% всех землетрясений в мире магнитудой 6,0 и выше, таких как катастрофа 2011 года, вызвавшая ядерную катастрофу на АЭС Фукусима.

В настоящее время в пострадавших районах не работают атомные электростанции, и компании Hokkaido Electric Power Co (9509.T) и Tohoku Electric Power Co (9506.T) заявили, что на простаивающих объектах не было зафиксировано никаких отклонений.

